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Студенты умудрились создать инновационный автомобиль из отходов

Студенты создали материалы из отходов совместно с несколькими автомобильными компаниями

сегодня, 10:47
Автор:

Павел Зинченко

В Технологическом университете Эйндховена представлен автомобиль, почти полностью сделанный из отходов. Речь идет не только об использованных ПЭТ-бутылках и бытовых отходах, но и о пластике, добытом из океанов. Об этом сообщает нидерландское издание NOS.

Студенты умудрились создать инновационный автомобиль из отходов

Автомобиль был создан из отходов

Полтора года над проектом работали 22 студента. Они ставили своей целью продемонстрировать автомобильной промышленности, что отходы действительно могут служить новым сырьем.

Совместно с несколькими компаниями студентам удалось создать новые материалы из отходов, например, в сочетании с льняным, кокосовым волокном и конским волосом, которые являются прочными, безопасными и достаточно красивыми. В задней части автомобиля Luca установлены два электродвигателя. По словам студентов, Luca весит вдвое меньше сопоставимых электромобилей и имеет запас хода 220 километров.

Компания Auto Recycling Nederland с энтузиазмом восприняла этот проект. В современных автомобилях часто используются десятки видов пластика. Европейские производители автомобилей производят более миллиона тонн пластика в год, и доля пластика в автомобилях продолжает расти.

"Такой мусорный автомобиль завтра не появится в автосалоне. Но я думаю, что это может очень вдохновить отрасль", — говорит Мартейн Боэльхауэр из ARN.

Студенты тестировали все виды отходов разными способами, с разной толщиной и формой, пока наконец не достигли желаемого результата. Внешний вид автомобиля теперь выполнен из льняного волокна в сочетании с океаническим пластиком. Поскольку он пролежал в морской воде в течение многих лет, студентов удивило то, что им удалось сделать из него полезные материалы. 

 

Согласно данным Auto Recycling Nederland, старые автомобили в настоящее время почти полностью перерабатываются. По последним данным, это касается не менее 98,4 процента подержанных автомобилей. Например, нефть идет на судоходство, а металл — на металлообрабатывающую промышленность. При этом различные детали не используются в новых автомобилях и отправляются на свалку. Автомобиль Luca может стать первым шагом к решению этой проблемы.

Как сообщало издание "Комментарии", первый летающий автомобиль апробировали в Турции.


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