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Где на дорогах гибнет больше всего людей: в МВД назвали самую смертельную область Украины

В МВД назвали области с самым большим количеством погибших в ДТП в 2026 году.

30 августа 2026, 19:00
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Slava Kot

Днепропетровская область стала регионом с самым большим количеством погибших в дорожно-транспортных происшествиях за первые семь месяцев 2026 года. По данным статистики ДТП за период с 1 января по 31 июля, на дорогах области погиб 121 человек. Об этом сообщило МВД в ответ на запрос портала "Комментарии".

Где на дорогах гибнет больше всего людей: в МВД назвали самую смертельную область Украины

Где больше всего ДТП в 2026 году

В Днепропетровской области за первые семь месяцев 2026 года зафиксировали 1106 ДТП с погибшими и/или травмированными. В авариях пострадали 1363 человека, погибли — 121. По количеству погибших Днепропетровская область опередила Киевскую, где жертвами ДТП стали 113 человек, и Львовскую область — 112 погибших.

В регионы с более чем сотней погибших входит также Одесская область — 105 человек. В Киеве за этот период погибли 74 человека, а в Ивано-Франковской области, которая идет в следующем — 67.

Если учитывать не абсолютное количество жертв, а общее количество ДТП, ситуация несколько отличается. Больше всего аварий с погибшими и травмированными зафиксировали на Львовщине – 1341. Далее следуют Киев с 1089 ДТП, Днепропетровская область – 1106 и Киевская – 1080.

Где на дорогах гибнет больше всего людей: в МВД назвали самую смертельную область Украины - фото 2

Всего в Украине за январь-июль 2026 года зафиксировали 13 316 ДТП, в которых погибли 1466 человек, а 16 790 получили травмы. В то же время, статистика не охватывает в полной мере все территории страны. Как указали в МВД, данные по Автономной Республике Крым, Луганской области и Севастополю не приведены, а показатели Донецкой, Запорожской и Херсонской областей следует рассматривать с учетом частичной оккупации этих регионов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ДТП на трассе Киев-Одесса погибла известная блоггерша.



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