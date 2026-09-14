Газ у підлогу: мініспорткари для дорослих розганяються до 80 км/год



















Мініатюрні спорткари для дорослих перетворюються на новий автомобільний тренд. Вони повторюють дизайн культових машин, але при набагато менших розмірах здатні розвивати вражаючу для свого класу швидкість. Вірусні ролики з такими автомобілями вже привернули увагу любителів незвичайної техніки.

Маленька машина - серйозна швидкість. Фото: END OF S.T.A.Y.

Маленька машина – серйозна швидкість

Одна з компаній, що опинилися в центрі уваги, – END OF S.T.A.Y. Automotive із Шанхаю. Вона створює зменшені версії відомих автомобілів, включаючи модель, натхненну Porsche 964.

Наприклад, 964 Turbo Junior розрахований на дорослих водіїв. Довжина машини становить близько 2,2 метра, допустиме навантаження — до 300 кг, а сидіння, що регулюється, підходить людям зростом приблизно від 140 до 190 см.

Незважаючи на іграшкові розміри, керування у мінікара цілком серйозне. В оригіналі наголошується, що його поведінка на дорозі та можливість проходити повороти помітно відрізняються від звичайних дитячих машинок.

Що ховається під капотом

Міні-кар оснащений електродвигуном потужністю 2500 Вт. Виробник заявляє максимальну швидкість до 80 км/год, а також задньомоторне компонування, задній привід і гідравлічне ручне гальмо.

У мережі також з'являються відомості про потужніші версії, які можуть розвивати до 100 км/год, проте такі характеристики відносяться не до всіх моделей. Навіть заявлених 80 км/год достатньо, щоб така машина припинила сприйматися як звичайна іграшка.

Не зовсім іграшка

Головна особливість таких машин – поєднання зовнішності іграшкового автомобіля зі справжніми відчуттями від керування. Їх можна кастомізувати, вибираючи колір, колеса, наклейки та елементи аеродинаміки.

Саме можливість персоналізації стає однією із причин інтересу до мінікарів. Покупець отримує не просто маленьку копію відомого автомобіля, а машину, яку можна зробити максимально схожою на власний ідеал.

При цьому використовувати мініспорткар на звичайних дорогах можна не скрізь. Питання залежить від місцевих правил та того, до якої категорії транспортних засобів віднесуть конкретну модель. Тому найбільш природне середовище для таких машин – приватні території, закриті майданчики та треки.

Ціни на подібні автомобілі також можуть виявитися несподіваними: деякі версії END OF S.T.A.Y. Automotive коштують кілька тисяч доларів, а вартість залежить від комплектації та додаткових опцій. У результаті покупець отримує незвичайний компроміс – автомобіль виглядає майже іграшковим, але за відчуттями та ціною може бути цілком дорослим.

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