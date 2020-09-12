Французский автопроизводитель представил электромобиль для подростков

Французский автопроизводитель Citroën выпустил новый электромобиль Ami, он же GenZ, который, как надеются создатели, будет популярен среди молодежи. В этом автомобиле интересно то, что на нем могут ездить люди моложе 18 лет. Об этом сообщает издание Carand Bike.

Электромобиль обладает характеристиками, которые, вероятно, привлекут внимание технически подкованных подростков, и, как утверждает компания, он уже продается вместе с игровыми консолями и смартфонами в крупных французских магазинах бытовой электроники.

Он приводится в движение умеренным электродвигателем мощностью 6 киловатт. Согласно французскому законодательству, им может управлять любой в возрасте от четырнадцати лет, и водителю автомобиля не требуются юридические права.

Автомобиль развивает максимальную скорость 45 км / ч, а кузов сделан из пластика. Интерьер выполнен без излишеств. Аккумулятор мощностью 5,5 кВт · ч заряжается через стандартную розетку на 220 В за три часа, можно рассчитывать на дальность действия до 70 км.

Во Франции покупка версии начального уровня будет стоить 6000 евро. Citroën заявила, что на данный момент получила около 1000 заказов на автомобиль от своей клиентской базы во Франции.

Компания заявила, что молодые люди ищут более безопасную замену мотороллерам с электрическим приводом или даже мопедам, которые являются стандартными способами передвижения во Франции для молодых людей.

Как сообщало издание "Комментарии", электромобили Tesla могут столкнуться с серьезным конкурентом.



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