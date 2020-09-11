Электромобили Tesla могут столкнуться с серьезным конкурентом

Американская компания Lucid Motors, поддерживаемая Саудовской Аравией, официально представила мировой онлайн-аудитории свой электрический седан Lucid Air, который будет стоить от 80 000 до 160 000 долларов США в зависимости от опций. Об этом сообщает издание The Driven.

Высококлассный стартап электромобилей, возглавляемый бывшим инженером Tesla Питером Роулинсоном, стремится привлечь внимание аудитории Tesla Model S, в разработке которой Роулинсон сыграл ключевую роль.



Серия предварительных релизов мало что оставила воображению с точки зрения спецификаций и возможностей - Lucid Air обещает больший запас хода, чем Model S, лучшую аэродинамику, чем у Tesla Model 3, а также возможности межсетевой, двусторонней и сверхбыстрой зарядки. Lucid Air будет доступен в четырех вариантах, начиная с 80 000 долларов США до ошеломляющих 169 000 долларов США.

"Lucid Motors стремится сделать электромобиль лучше и тем самым помочь продвинуть всю отрасль вперед в направлении ускоренного внедрения устойчивой мобильности", - сказал Питер Роулинсон, генеральный директор и технический директор Lucid Motors, в заявлении для прессы.

Версия Lucid Air Dream и ее меньшая (но с более высокими характеристиками по ассортименту) версия Lucid Air Grand Touring будут доступны со второго квартала 2021 года, а затем Lucid Air Touring Edition в четвертом квартале 2021 года.

Хотя Lucid различает запас хода и варианты ускорения в зависимости от цены, все модели будут иметь одинаково сверхбыструю зарядку, которая при максимальной скорости может набрать 482 километра всего за 20 минут.

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