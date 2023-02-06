Финансовый аналитик обнародовал статистику по покупке-продаже автомобилей в Украине

В прошлом месяце украинцы заключили на 18,2% меньше договоров купли-продажи автомобилей по сравнению с январем 2022 года, и на 6,5% меньше декабря 2022 года, пишут "Комментарии" по информации финансового аналитика Василия Невмержицкого.



В каких областях украинцы продают и покупают больше всего автомобилей

Больше регистрационных операций на внутреннем рынке зафиксировали в Киеве: 7,6 тысячи. Вместе с Киевской областью, занявшей третье место в рейтинге с показателем 5,7 тысячи регистраций, они составляют 20,6% от общего количества проданных подержанных машин в январе.

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Если же проанализировать январский рынок новых легковых авто в Украине, то Toyota, Skoda и Мерседес на лидерских позициях. За первый месяц 2023 года украинцы приобрели и зарегистрировали около 3 тыс. новых легковых авто. По сравнению с прошлым годом, январское пополнение автопарка страны новыми авто уменьшилось на 44%, а от показателя предыдущего месяца на 23%.



Лучший январский результат продемонстрировала японская марка Toyota – 585 зарегистрированных авто. По отношению к январю 2022 года реализация новых Toyota в Украине уменьшилась лишь на 2%. Второй по популярности маркой стала Skoda – 235 шт. От своего показателя годичной давности Шкода отстала на 16%. Третье место в рейтинге у Mercedes-Benz – 220 новых авто этой премиальной марки пополнили украинский автопарк, что на 45% больше, чем годом ранее.

На четвертом месте еще одна премиальная немецкая марка – BMW, которая на треть улучшила свой показатель прошлого года, до 212 шт. Замыкает пятерку лидеров января Volkswagen с результатом 204 автомобиля (-16%).

Бестселлером января 2023 года стал автомобиль RENAULT Duster, в активе которого 177 регистраций.

Как писали ранее "Комментарии", самым популярным цветом автомобилей в 2022 году стал серый, за ним идут черный и белый. Меньше всего автолюбители предпочитали красный и зеленый цвет машин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что за дорогое авто в Украине придется платить налог.