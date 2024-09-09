Ferrari тестирует свой первый электромобиль (ФОТО)

Первая полностью электрическая модель от Ferrari должна дебютировать в 2025 году, но компания по-прежнему хранит молчание о ее дизайне и позиционировании на рынке. Тем не менее, свежие шпионские снимки из Маранелло показывают то, что, по всей видимости, является ранним мулом для будущего электромобиля, в котором используются предварительные компоненты, полученные от моделей Ferrari и Maserati. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на обзор Carcoops.

Тесты электромобиля Феррари, фото: Carcoops

Это классический ход на ранней стадии испытаний — маскировка новых силовых агрегатов и шасси под модифицированной оболочкой, чтобы сохранить окончательный дизайн в тайне и не допустить распространения слухов.





Мул напоминает купе-кроссовер, превращенный в гигантский спортивный хэтчбек, сочетающий пятидверный кузов внедорожника Maserati Levante с увеличенными колесами и заниженной подвеской. Хотя использование кузова Levante намекает на то, что Ferrari может экспериментировать с платформой, похожей на внедорожник, агрессивная заниженная посадка предполагает, что они нацелены на что-то гораздо более производительное — будь то экстремальный кроссовер или тотальный суперкар.

Поскольку автомобиль предназначен для испытаний, многие элементы внешнего стиля не имеют значения, но светодиодные фары выглядят так, будто их позаимствовали прямо у Ferrari Roma, а на переднем бампере установлены воздухозаборники в стиле BMW M2, которые, вероятно, предназначены для дополнительного охлаждения высокопроизводительных электродвигателей и аккумуляторных батарей.

Тем не менее, несколько интригующих деталей привлекают внимание. Четырехтрубные выхлопные трубы выглядят чисто декоративно, указывая на полностью электрическую трансмиссию. Еще больше подогревают электрические спекуляции яркие желтые наклейки с молниями по бокам кузова и полностью закрытая передняя решетка, явный признак электромобиля, которому не требуется традиционный воздухозаборник для охлаждения двигателя внутреннего сгорания.

Колеса большого диаметра, обутые в шины Pirelli, потребовали модификации колесных арок Maserati. Пластиковые расширения были добавлены для размещения более широкой колеи, что предполагает ориентированную на производительность полноприводную систему, вероятно, работающую на установке с двумя или даже тремя двигателями, чтобы поддержать репутацию Ferrari в плане маневренности и мощности.

Ferrari сохраняет молчание о стиле кузова и технических характеристиках своего первого электромобиля, оставляя дверь открытой для чего угодно — родстера, суперкара, гранд-турера или даже кроссовера в стиле Purosangue, возможно, всего с двумя дверями. На данный момент ваши догадки так же хороши, как и наши.

"Неназванный источник с внутренним знанием вопроса недавно сообщил, что стоимость электромобиля составит более €500,000 ($535,000), что фактически делает его нишевым предложением. Тот же источник предположил, что второй электромобиль уже находится на ранних стадиях разработки, хотя дата его запуска еще не близка", – отмечают в Carcoops.