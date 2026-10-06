Этот цвет автомобиля останавливают чаще красного: водители такого не ожидали

Многие водители уверены, что яркий цвет автомобиля автоматически привлекает внимание полиции. Особенно часто это связывают с красными машинами: считается, что их чаще останавливают для проверки или за превышение скорости. Однако данные, приведенные Mental Floss, показывают совсем другую картину.

Городское движение и автомобили на дороге. Фото: Pixabay

Какой цвет оказывается первым

Согласно отчету, составленному на основе нескольких источников, в частности Бюро статистики юстиции США, чаще всего полиция останавливает автомобили белого цвета. На первый взгляд это неожиданно, ведь белые машины обычно не считаются особенно заметными. Но есть немаловажная деталь: белый – самый распространенный цвет автомобилей.

По данным Edmunds, в 2024 году на белые авто приходилось около 25% всех машин в США. Поэтому их обилие на дорогах увеличивает число случаев, когда именно такие машины оказываются среди остановленных полицией.

Красные автомобили действительно занимают высокое место, но они не первые. Они оказались на втором месте по остановкам. За ними следуют серые и серебристые автомобили. Поэтому популярное представление о том, что красный цвет делает машину главной целью полиции, не подтверждается приведенной статистикой.

Цвет – не единственный фактор

Вероятность остановки зависит не только от цвета автомобиля. В материале указывается, что значение могут иметь марка и модель. Согласно приведенным данным, чаще всего останавливали автомобили Infiniti, затем Toyota, Scion и Volkswagen.

Кроме того, молодые водители в целом чаще сталкиваются с остановками. Возможное объяснение состоит в том, что эта группа статистически чаще прибегает к рискованным действиям за рулем.

Таким образом, владельцам красных машин не следует считать свой автомобиль особой "мишенью" для полиции. Если смотреть на абсолютное количество остановок, лидируют белые автомобили из-за их популярности на дорогах.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о миллионных штрафах от невидимых патрулей: полиция раскрыла результаты работы автомобилей -"фантомов"