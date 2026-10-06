Цей колір автомобіля зупиняють частіше за червоний: водії такого не очікували

Багато водіїв упевнені, що яскравий колір автомобіля автоматично привертає увагу поліції. Особливо часто це пов'язують із червоними машинами: вважається, що їх частіше зупиняють для перевірки або через перевищення швидкості. Однак дані, наведені Mental Floss, показують зовсім іншу картину.

Міський рух і автомобілі на дорозі. Фото: Pixabay

Який колір виявляється першим

Згідно зі звітом, складеним на основі кількох джерел, зокрема Бюро статистики юстиції США, найчастіше поліція зупиняє автомобілі білого кольору. На перший погляд це несподівано, адже білі машини зазвичай не вважають особливо помітними. Але є важлива деталь: білий — найпоширеніший колір автомобілів.

За даними Edmunds, у 2024 році на білі автомобілі припадало близько 25% усіх машин у США. Тому їх велика кількість на дорогах збільшує число випадків, коли саме такі машини опиняються серед зупинених поліцією.

Червоні автомобілі справді посідають високе місце, але вони не перші. Вони опинилися на другому місці за зупинками. За ними йдуть сірі та сріблясті автомобілі. Тому популярне уявлення про те, що червоний колір робить машину головною ціллю поліції, не підтверджується наведеною статистикою.

Колір — не єдиний фактор

Імовірність зупинки залежить не лише від кольору автомобіля. У матеріалі зазначається, що значення можуть мати марка та модель. Згідно з наведеними даними, найчастіше зупиняли автомобілі Infiniti, потім Toyota, Scion і Volkswagen.

Крім того, молодші водії загалом частіше стикаються із зупинками. Можливе пояснення полягає в тому, що ця група статистично частіше вдається до ризикованих дій за кермом.

Таким чином, власникам червоних машин не варто вважати свій автомобіль особливою "мішенню" для поліції. Якщо дивитися на абсолютну кількість зупинок, лідирують білі автомобілі через їхню популярність на дорогах.

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