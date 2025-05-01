Это может сохранить жизнь: что делать водителю, если в дороге вас застала воздушная тревога

Воздушные тревоги, особенно ближе к востоку и северу Украины, к сожалению, стали почти привычным сопровождением нашей жизни. Однако игнорирование опасности – это прямая угроза жизни и здоровью. Об этом идет речь в сообщении полиции Киева.

Автомобили. Фото: из открытых источников

В случае начала воздушной тревоги полицейские рекомендуют немедленно прекратить движение. Выберите безопасное место для парковки, чтобы не препятствовать другим автомобилям. Автомобиль не защитит при обстреле, а только увеличит риск повреждений.

После этого следует как можно быстрее добраться до ближайшего укрытия. В ситуации, когда специализированное бомбоубежище недоступно, следует воспользоваться правилом двух стен. Найдите убежище на первом или цокольном этаже здания, выбрав место за двумя капитальными стенами.

Если же воздушная тревога застала вас дома, не медлите: закройте окна, выключите электроприборы и свет, возьмите подготовленный "тревожный чемоданчик" и направляйтесь к укрытию.

Читайте на портале "Комментарии" — в Украине на АЗС с 1 мая автовладельцы смогут заправиться смешанный со спиртом бензином. Такое требование прописано в евроинтеграционном законе об обязательном использовании жидкого биотоплива (биокомпонентов) в сфере транспорта.

"Это не касается только бензинов с октановым числом 98 и выше, а также топлива, поставляемого для нужд Министерства обороны, Государственного резерва и создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов", — говорится в сообщении.

Биоэтанол к бензину в странах ЕС добавляют достаточно давно, а его содержание может составлять до 10%. Он производится из растительных материалов, чаще всего кукурузы или сахарной свеклы. Биоэтанол используется как биотопливо или биокомпонент. Однако автовладельцы уже задаются вопросом, не возникнут ли проблемы с авто после заправки таким видом топлива. К тому же мифов вокруг биоэтанола немало. В частности, эта смесь якобы "убивает" двигатель и топливную систему авто.



