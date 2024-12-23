Эти 5 ошибок могут стоить вам дорого: как не допустить поломки авто

Каждый автомобиль – это инвестиция, требующая бережного отношения. Даже самые надежные машины могут выйти из строя из-за неправильной эксплуатации. Игнорирование простых правил ухода может привести к серьезным поломкам и дополнительным затратам на ремонт. Давайте разберемся, какие именно ошибки чаще всего допускают водители.

Ремонт авто. Фото: freepik

1. Игнорирование сигналов неисправностей

Одной из самых распространенных ошибок есть игнорирование сигналов, которые подает автомобиль о наличии неисправностей. Зажигается лампочка на приборной панели? Слышите посторонние шумы? Не стоит откладывать визит в автосервис. Чем раньше вы обнаружите и устраните проблему, тем меньше будут затраты на ремонт.

2. Несвоевременная замена масла и фильтров

Масло – это кровь автомобиля. Оно смазывает все движущиеся детали двигателя, защищая их от износа. Фильтры задерживают вредоносные примеси, которые могут попасть в двигатель. Несвоевременная замена масла и фильтров приводит к перегреву двигателя, износу деталей и, как следствие, к дорогостоящему ремонту.

3. Перегрузка автомобиля

Перегрузка автомобиля создает дополнительную погрузку на двигатель, трансмиссию и подвеску. Это может привести к перегреву двигателя, преждевременному износу тормозных колодок и шин, а также к поломке пружин и амортизаторов.

4. Агрессивная езда

Частые резкие старты, торможения и разгоны оказывают негативное влияние на все системы автомобиля. Агрессивная езда приводит к повышенному износу тормозных колодок, шин, а также к увеличению расхода топлива.

5. Пренебрежение сезонной подготовкой

Перед каждым сезоном автомобиль необходимо подготовить к новым условиям эксплуатации. Зимой необходимо заменить летнюю резину на зимнюю, проверить уровень антифриза, а летом – кондиционер. Пренебрежение сезонной подготовкой может привести к поломкам и создать опасные ситуации на дороге.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что один из ведущих мировых производителей мотоциклов, австрийская компания KTM, столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. Руководство предприятия объявило о начале юридической реструктуризации, чтобы преодолеть кризис и обеспечить стабильное будущее. Основатель и генеральный директор KTM Штефан Пирер подчеркнул, что для него бренд – это дело жизни, и он готов бороться за его сохранность.