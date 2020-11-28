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Электромобили Tesla представляют серьезную угрозу: власти начали расследование

В седанах Model S был обнаружен серьезный дефект, число жалоб растет

сегодня, 13:45
Автор:

Павел Зинченко

Агентство по безопасности дорожного движения правительства США расследует жалобы на отказ подвески почти 115000 электромобилей Tesla. Национальное управление безопасности дорожного движения заявляет, что поступило 43 жалобы на то, что рычаги возле шаровых шарниров могут выйти из строя, что приведет к соприкосновению между шиной и подкладкой колеса.

Электромобили Tesla представляют серьезную угрозу: власти начали расследование

ФОТО: ITS.ua

Исследование, о котором было объявлено в пятницу на веб-сайте агентства, охватывает седаны Model S 2015–2017 годов и внедорожники Model X 2016–2017 годов.

Агентство сообщает, что 32 владельца жаловались на сбои на низких скоростях, а 11 заявили, что при движении со скоростью более 10 миль в час соединение не работает на дорогах, в том числе в четырех случаях на шоссе. Также сообщается, что количество жалоб растет с возрастом транспортных средств: за последние два года их было 32. Три жалобы на шоссе поступили за последние три месяца.

Кроме того, NHTSA заявляет, что у него есть восемь жалоб, которые не были подтверждены фотографиями или служебными записями. Также агентство заявило, что у него нет сообщений о авариях или травмах. Агентство заявляет, что расследует, как часто возникает проблема и каковы их последствия для безопасности. 

NHTSA сообщает, что в 2017 году Tesla выпустила сервисный бюллетень, в котором описывалась неисправность и говорилось, что водители все еще могут управлять транспортными средствами, "но шина может контактировать с подкрылоком колеса". В бюллетене говорится, что неисправные автомобили были созданы с 19 января 2016 года по 25 мая 2016 года. NHTSA также заявило, что жалобы включают 41 автомобиль, построенный до или после диапазона, указанного в бюллетене. Двадцать девять были построены после того, как диапазон закончился.

Как сообщало издание "Комментарии", Tesla рассказала, где будет построен новый завод.


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Источник: https://abcnews.go.com/Technology/wireStory/us-agency-investigating-tesla-front-suspension-failures-74425830
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