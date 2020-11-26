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Главная Новости Мужчина авто Империя расширяет границы: Tesla рассказала, где будет построен новый завод
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Империя расширяет границы: Tesla рассказала, где будет построен новый завод

Компания Илона Маска стремится расширить продажи на крупнейшем в мире автомобильном рынке

сегодня, 13:11
Автор:

Павел Зинченко

Tesla планирует начать производство зарядных устройств для электромобилей в Китае в 2021 году, согласно документу, представленному властям Шанхая американской компанией, которая стремится расширить продажи на крупнейшем в мире автомобильном рынке.

Империя расширяет границы: Tesla рассказала, где будет построен новый завод

ФОТО: South China Morning Post

Tesla, которая сейчас продает свои электромобили Model 3 в Китае и планирует поставлять свои внедорожники Model Y в 2021 году, намеревается инвестировать 6,4 миллиона долларов в новый завод по производству зарядных устройств.

Китай, который предлагает значительные субсидии для электромобилей, стремясь сократить загрязнение окружающей среды бензиновыми или дизельными автомобилями, расширяет свою общенациональную сеть пунктов зарядки, что является одним из главных условий для поощрения внедрения электромобилей.

Согласно документу, представленному Tesla, завод, который компания планирует завершить в феврале, будет способен производить 10 000 зарядных устройств в год. Теперь она импортирует зарядные устройства, обычно устанавливаемые на зарядных станциях или автостоянках, из Соединенных Штатов.

Tesla, которая в прошлом месяце продала в Китае более 13000 автомобилей, не сразу ответила на запрос о комментарии. Шанхайский автомобильный завод, занимающий центральное место в глобальной стратегии роста Tesla, нацелен на производство 150 000 седанов Model 3 в этом году и начал экспорт некоторых автомобилей в Европу. В этом году руководство Tesla заявило, что компания расширит свою сеть зарядки, чтобы обеспечить более качественное обслуживание.

Как сообщало издание "Комментарии", Tesla подорожала на 40 млрд долларов за один час.


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Источник: https://www.scmp.com/tech/gear/article/3111405/tesla-plans-produce-electric-car-chargers-china-near-shanghai-factory
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