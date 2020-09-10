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Автопроизводитель Мaserati порадовал невероятной новинкой

MC20 является первым суперкаром Мaserati за последние 15 лет

сегодня, 16:36
Автор:

Павел Зинченко

Итальянский автопроизводитель Мaserati впервые за 15 лет представил новый скоростной автомобиль класса люкс, который называется MC20. Представленный в цифровом виде на заводе в Модене, Италия, новый MC20 появился на свет под лозунгом "MMXX: время быть дерзким". Об этом сообщает Esquire.

Автопроизводитель Мaserati порадовал невероятной новинкой

Суперкар имеет корпус, сделанный в основном из легкого углеродного волокна и алюминия, и необычный двигатель V6 с турбонаддувом мощностью 630 лошадиных сил. Новый MC20 может развивать максимальную скорость 325 километров в час и разгоняться от 0 до 96 километров менее чем за три секунды.

Совершенно новый суперкар со средним расположением двигателя объявлен преемником знаменитого MC12 Maserati, производство которого было прекращено в 2005 году, и знаменует начало новой эры для итальянского бренда.

Суперкар оснащен совершенно новым двигателем Nettuno, который является первым двигателем, спроектированным, разработанным и полностью изготовленным компанией Maserati более 20 лет назад. В течение последних двух десятилетий компания использовала, за редким исключением, двигатели соседнего Ferrari.

Фактически, с 2022 года ожидается, что электрическая версия MC20 будет оснащена передовой технологией трансмиссии электромобилей с тремя электродвигателями, потребляющими энергию от 800-вольтовой аккумуляторной батареи. Это вдвое больше, чем у средней аккумуляторной батареи электромобиля, и пока только Porsche выпустила автомобиль с таким преимуществом.

Как сообщало издание "Комментарии", электромобиль Tesla превратили в катафалк.


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