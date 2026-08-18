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Дешевый автомобиль может оказаться ловушкой: МВД предупредило украинцев о новой схеме мошенничества

Аферисты привлекают покупателей сверхнизкой ценой, срочной продажей и просят перевести задаток еще до встречи

18 августа 2026, 16:35
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Кравцев Сергей

Украине покупателей автомобилей все чаще пытаются обмануть из-за фейковых объявлений в интернете. Мошенники играют на желании быстро приобрести авто по выгодной цене, а затем требуют предоплату за транспорт, которого может даже не существовать.

Дешевый автомобиль может оказаться ловушкой: МВД предупредило украинцев о новой схеме мошенничества

Продаж автомобиля. Фото: из открытых источников

В Министерстве внутренних дел призывают не передавать продавцу никаких средств для личного осмотра автомобиля и проверки документов. Особенно опасным признаком является цена, которая существенно ниже рыночной. Часто аферисты объясняют спешку якобы срочным выездом за границу или предлагают "скидку только сегодня".

Среди других тревожных сигналов – требование аванса, категорический отказ от встречи и проверки машины на независимом СТО, заблокированные комментарии под объявлением и общение исключительно через мессенджеры.

Покупателям советуют также внимательно проверять профиль продавца. Вновь аккаунт с одним объявлением должен вызвать подозрение. Фотографии автомобиля можно проверить через поиск по изображению: мошенники нередко используют снимки с иностранных сайтов или чужих объявлений.

Еще один обязательный шаг – проверка VIN-кода. Если продавец отказывается предоставить его, МВД советует прекратить переговоры. Фото свидетельства о регистрации также следует проверить через официальный сервис ГСЦ МВД.

Правоохранители рекомендуют оформлять покупку только официально. Договор можно заключить непосредственно в сервисном центре МВД. Также для легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов доступно дистанционное переоформление через "Действие".

Главное правило простое: сначала автомобиль, документы и проверка – и потом деньги. Даже очень выгодное предложение не стоит риска потерять всю сумму.

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Источник: https://hsc.gov.ua/2026/07/29/yak-rozpiznati-shahrayiv-pid-chas-kupivli-avto-na-onlajn-platformah/
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