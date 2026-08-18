Дешеве авто може виявитися пасткою: МВС попередило українців про нову схему шахрайства

Україні покупців автомобілів дедалі частіше намагаються ошукати через фейкові оголошення в інтернеті. Шахраї грають на бажанні швидко придбати авто за вигідною ціною, а потім вимагають передоплату за транспорт, якого насправді може навіть не існувати.

Продаж автомобіля. Фото: із відкритих джерел

У Міністерстві внутрішніх справ закликають не переказувати продавцю жодних коштів до особистого огляду автомобіля та перевірки документів. Особливо небезпечною ознакою є ціна, яка суттєво нижча за ринкову. Часто аферисти пояснюють поспіх нібито терміновим виїздом за кордон або пропонують "знижку лише сьогодні".

Серед інших тривожних сигналів – вимога авансу, категорична відмова від зустрічі та перевірки машини на незалежному СТО, заблоковані коментарі під оголошенням і спілкування виключно через месенджери.

Покупцям радять також уважно перевіряти профіль продавця. Новостворений акаунт з одним оголошенням має викликати підозру. Фотографії автомобіля можна перевірити через пошук за зображенням: шахраї нерідко використовують знімки з іноземних сайтів або чужих оголошень.

Ще один обов’язковий крок – перевірка VIN-коду. Якщо продавець відмовляється його надати, МВС радить припинити переговори. Фото свідоцтва про реєстрацію також варто перевірити через офіційний сервіс ГСЦ МВС.

Правоохоронці рекомендують оформлювати купівлю лише офіційно. Договір можна укласти безпосередньо у сервісному центрі МВС. Також для легкових авто, мотоциклів і мопедів доступне дистанційне переоформлення через "Дію".

Головне правило просте: спочатку автомобіль, документи та перевірка – і лише потім гроші. Навіть дуже вигідна пропозиція не варта ризику втратити всю суму.

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