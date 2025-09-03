Что действительно скрывают камеры на светофорах: многие водители об этом даже не знают

Довольно миниатюрные камеры на светофорах стали обычным элементом городского пейзажа. Многие водители боятся постоянного наблюдения и возможных штрафов за малейшее нарушение. Однако, не все устройства, которые мы видим на столбах, предназначены для контроля скорости или проезда на красный свет.

Камеры на светофорах. Фото: из открытых источников

Большинство камер установлено не для того, чтобы наказывать правонарушителей на дорогах. Они выполняют незаметную, но очень полезную работу: они собирают данные о дорожном движении, определяют пробки и помогают диспетчерам оптимизировать светофоры.

На самом деле существует два основных типа устройств. Первый тип: камеры фиксации нарушений – распознают номерные знаки и фиксируют проезд на красный свет. Их наличие обычно обозначено дорожными знаками. Второй тип – камеры мониторинга трафика – транслируют видеопоток в реальном времени, чтобы транспортные службы могли регулировать потоки, перекрывать полосы, выявлять пробки и аварии.

Большинство водителей путают эти два типа и ошибочно полагают, что все камеры "охотятся" на нарушителей.

Кроме камер, на перекрестках устанавливают современные сенсоры, часто маскирующиеся под камеры. Они автоматически определяют автомобили, пешеходы и даже велосипедисты.

Такие устройства помогают создавать зеленые коридоры для быстрых служб и оперативно изменять сигналы светофоров во избежание пробок.

Сенсоры бывают акустические, оптические и тепловые. В отличие от устаревших индукционных петель они охватывают большую площадь и точнее реагируют на участников движения.

