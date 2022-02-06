Что делать водителю, если за рулем захотелось спать

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Светлана Шкурупий
Одной
из самых распространенных причин автомобильных аварий является усталость
водителя. Если за рулем начало клонить в сон, тогда лучше остановиться и
немного вздремнуть, чтобы возобновить энергию. Правда, есть и другие советы,
которые помогут в данной ситуации.
Как водителю не уснуть за рулем (фото из открытых источников)
Эксперты,
ссылаясь на статистику, говорят, что самыми опасными часами для вождения
автомобильного транспорта являются 24:00-6:00 утра. И люди, которые едут без
пассажиров по автомагистрали или сельской местности — в особой зоне риска. В
первую очередь, отправляясь в дальнюю дорогу, нужно хорошо выспаться и не
принимать никаких препаратов, способных менять концентрацию внимания.
Если
за рулем внезапно нахлынула сонливость, то лучше прекратить движение и остановиться
в ближайшем разрешенном месте, чтобы поспать хотя бы 30 минут. Такой сон должен
немного взбодрить.
Чтобы
не заснуть водителям рекомендуют чаще употреблять воду, делать разминку и
жевать что-то вкусненькое, например, жевательные резинки, батончики, семечки,
орешки — все, что поможет отвлечься от сна.
Если
с вами едут пассажиры, то лучше на переднее сиденье брать человека, которые не
хочет спать, а наоборот, будет отвлекать своей оживленной беседой.
Также
водителям рекомендуют отдыхать каждые 2-4 часа, если дорога долгая. Лучше
заранее наметить себе несколько пунктов, в которых можно будет остановиться и возобновить
силы, а также перекусить.
Напомним,
по каким причинам,
перечисленным в статье 35 Закона Украины "О Национальной полиции", полицейские могут остановить автомобиль.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, как будут проверять водителей на опьянение по новому закону.
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сегодня, 13:16
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