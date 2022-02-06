Что делать водителю, если за рулем захотелось спать

Одной из самых распространенных причин автомобильных аварий является усталость водителя. Если за рулем начало клонить в сон, тогда лучше остановиться и немного вздремнуть, чтобы возобновить энергию. Правда, есть и другие советы, которые помогут в данной ситуации.

Как водителю не уснуть за рулем (фото из открытых источников)

Эксперты, ссылаясь на статистику, говорят, что самыми опасными часами для вождения автомобильного транспорта являются 24:00-6:00 утра. И люди, которые едут без пассажиров по автомагистрали или сельской местности — в особой зоне риска. В первую очередь, отправляясь в дальнюю дорогу, нужно хорошо выспаться и не принимать никаких препаратов, способных менять концентрацию внимания.

Если за рулем внезапно нахлынула сонливость, то лучше прекратить движение и остановиться в ближайшем разрешенном месте, чтобы поспать хотя бы 30 минут. Такой сон должен немного взбодрить.

Чтобы не заснуть водителям рекомендуют чаще употреблять воду, делать разминку и жевать что-то вкусненькое, например, жевательные резинки, батончики, семечки, орешки — все, что поможет отвлечься от сна.

Если с вами едут пассажиры, то лучше на переднее сиденье брать человека, которые не хочет спать, а наоборот, будет отвлекать своей оживленной беседой.

Также водителям рекомендуют отдыхать каждые 2-4 часа, если дорога долгая. Лучше заранее наметить себе несколько пунктов, в которых можно будет остановиться и возобновить силы, а также перекусить.

Напомним, по каким причинам, перечисленным в статье 35 Закона Украины "О Национальной полиции", полицейские могут остановить автомобиль.

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