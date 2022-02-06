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Что делать водителю, если за рулем захотелось спать

Эксперты рассказали, как действовать водителю, если за рулем сильно захотелось спать: советы, которые помогут избежать аварии

сегодня, 12:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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Одной из самых распространенных причин автомобильных аварий является усталость водителя. Если за рулем начало клонить в сон, тогда лучше остановиться и немного вздремнуть, чтобы возобновить энергию. Правда, есть и другие советы, которые помогут в данной ситуации.  

Что делать водителю, если за рулем захотелось спать

Как водителю не уснуть за рулем (фото из открытых источников)

Эксперты, ссылаясь на статистику, говорят, что самыми опасными часами для вождения автомобильного транспорта являются 24:00-6:00 утра. И люди, которые едут без пассажиров по автомагистрали или сельской местности — в особой зоне риска. В первую очередь, отправляясь в дальнюю дорогу, нужно хорошо выспаться и не принимать никаких препаратов, способных менять концентрацию внимания.

Если за рулем внезапно нахлынула сонливость, то лучше прекратить движение и остановиться в ближайшем разрешенном месте, чтобы поспать хотя бы 30 минут. Такой сон должен немного взбодрить.

Чтобы не заснуть водителям рекомендуют чаще употреблять воду, делать разминку и жевать что-то вкусненькое, например, жевательные резинки, батончики, семечки, орешки — все, что поможет отвлечься от сна.

Если с вами едут пассажиры, то лучше на переднее сиденье брать человека, которые не хочет спать, а наоборот, будет отвлекать своей оживленной беседой.

Также водителям рекомендуют отдыхать каждые 2-4 часа, если дорога долгая. Лучше заранее наметить себе несколько пунктов, в которых можно будет остановиться и возобновить силы, а также перекусить.

Напомним, по каким причинам, перечисленным в статье 35 Закона Украины "О Национальной полиции", полицейские могут остановить автомобиль.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как будут проверять водителей на опьянение по новому закону.


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Источник: https://www.goodhouse.ru/home/najdi-vremja-dlja-zhizni/chto-delat-esli-za-rulyom-zahotelos-spat/?from=main_3
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Обсуждения

водитель

сегодня, 13:16

А что делать если водителю за рулем захотелось срать?

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