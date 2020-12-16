Что делать, если эвакуировали машину - алгоритм действий от политика

Эксминистр крымского туризма и председатель Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александр Лиев рассказал, что нужно делать, если эвакуировали машину. С этим опытом он столкнулся недавно, когда его автомобиль забрали на штрафплощадку в связи с тем, что мужчина неправильно припарковался. Поэтому, давайте учиться на чужих ошибках и не повторять их в своей жизни. Итак, план действий.

План действий если авто забрали на штрафстоянку. Фото: 112.ua

1. Необходимо убедиться, действительно ли автомобиль эвакуирован на штрафплощадку, а не украден. Для этого следует позвонить в 102 или 1551 и сообщить все данные о машине и свое местонахождение. По телефону вам скажут на какой именно штрафплощадке находится автомобиль.

2. Из штрафплощадок отдают машины только в будние дни с 09:00 до 18:00. Лучше авто забрать сразу, ведь за каждый дополнительный день вам придется заплатить деньги. Политику неправильная парковка обошлась в 1994 гривны: 510 грн — штраф за неправильную парковку, услуги эвакуатора — 1270 грн, штрафплощадка — 144 грн/сутки.

3. Чтобы забрать свою машину, нужно посетить Управление патрульной полиции для получения документов: админпостановлений о нарушении ПДД и копии акта об эвакуации автомобиля. Затем вам выпишут квитанции и подскажут реквизиты на оплату штрафа, услуг эвакуатора и хранения автомобиля. Оплатить все это можно в любом отделении банка. Далее вы со всеми квитанциями и документами на машину отправляетесь на штрафплощадку и забираете машину. Если неприятная ситуация произошла в Киеве, можно загрузить специальное приложение, которое упростит весь алгоритм действий.

4. На штрафплощадке вам отдадут автомобиль и пожелают "не попадать" в дальнейшем.

5. Вы получаете свою машину и паркуетесь согласно правилам. В частности, выполнять эту установку Александр Лиев пообещал на своей странице в Фейсбук.

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