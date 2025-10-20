Чем вы действительно заправляете свое авто на АЗС: что убивает ваш мотор

Большинство украинских водителей сходятся во мнении, что бензин А-95 является оптимальным выбором для современного автомобиля. Однако автомеханики все чаще подчеркивают: качество этого горючего достигается за счет дешевых и вредных химических присадок, которые создают лишь иллюзию высокого октанового числа, а действительно медленно, но уверенно разрушают двигатель.

АЗС. Фото: из открытых источников

Если 20 лет назад октановое число 95 достигалось путем сложной и тщательной переработки нефти, то сегодня производители часто выбирают легкий вариант удешевления. Вместо качественного риформинга используются дешевые химические корректоры – ферроцены, марганцевые соединения, спирты и другие примеси.

В лаборатории такой бензин может показать стандартный результат, но в реальных условиях эксплуатации эти агрессивные вещества начинают свою разрушительную работу.

При сгорании вредные примеси не испаряются бесследно. Они образуют твердые отложения и нагары, которые оседают на важнейших деталях двигателя:

Свечи зажигания: на них образуется металлический налет, ухудшающий искрообразование.

Клапаны и форсунки: покрываются смолистыми отложениями, что нарушает правильное распыление топлива.

Камера сгорания: металлические частицы от присадок действуют как абразив, царапая стенки цилиндров.

Как результат, уже после 60-80 тысяч километров пробега на таком топливе двигатель может начать демонстрировать тревожные симптомы: снижение мощности, увеличение расхода горючего, ошибки в системе впрыска.

Причина ухудшения качества горючего проста – экономика. Нефтеперерабатывающим компаниям выгоднее использовать дешевые химические добавки, чем инвестировать в глубокую и дорогостоящую переработку. Рынок требует дешевого бензина, а последствия в виде дорогостоящего ремонта двигателя ложатся на плечи автовладельцев.

Читайте также на портале "Комментарии" – почему не стоит заправлять бак "до краев": каким авто это может навредить.



