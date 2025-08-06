Этот звук при торможении может свидетельствовать об опасности: что должны знать водители

Опытные водители знают, если во время торможения вы слышите скрежет или хруст – не нужно игнорировать это и самое время как можно скорее обратиться на СТО, ведь есть все основания полагать, что состояние тормозных колодок на вашем авто крайне плохое. Такой звук часто означает, что фрикционный слой на колодках стерся. Это может не только испортить тормозные диски, но и привести к более серьезной поломке.

Тормозные колодки. Фото: из открытых источников

Автомеханик Скотти Килмер говорит, если во время торможения слышен скрежет или хруст, это может свидетельствовать о серьезном износе тормозных колодок. В таком случае фрикционный материал колодки уже почти стерся, и металлическое основание начинает тереться о тормозной диск. Это приводит к повреждению обоих элементов и требует значительно более дорогостоящего ремонта.

Тормозные колодки имеют вид стальных пластин с фрикционным покрытием, что создает трение для остановки автомобиля. С каждым торможением слой стирается, и если вовремя не заменить колодки, повреждение может распространиться на диск и даже на ступицу.

По рекомендации механика, колодки следует заменить еще до того, как толщина фрикционного слоя станет критически малой. Водители, которые не считаются с первыми признаками износа, могут оказаться в ситуации, когда придется восстанавливать уже не только колодки, но и другие элементы тормозной системы.

При этом следует понимать, что замена передних или задних тормозных колодок в среднем стоит от 11560 до 27520 грн. Окончательная сумма зависит от марки автомобиля и степени ущерба.

Специалисты из британской организации RAC напоминают, что есть ряд современных автомобилей, даже оборудованных датчиками с индикаторами на панели приборов. Они срабатывают при критическом износе тормозных элементов. Однако не все модели имеют такую опцию, поэтому следует внимательно прислушиваться к звукам авто.

В среднем тормозные колодки служат от 48 до 112 тысяч километров. Но срок службы может существенно варьироваться в зависимости от стиля управления и условий эксплуатации.

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