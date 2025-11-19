logo

Будет ли штраф, если ездить с трещиной на лобовом стекле: есть важный нюанс

В Украине требования к состоянию транспортных средств регламентируются национальными стандартами и Правилами дорожного движения

19 ноября 2025, 16:41
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Трещина на ветровом стекле – это не только опасно, но может стоить водителю 340 грн. Полиция имеет право выписать штраф за подобный дефект.

Будет ли штраф, если ездить с трещиной на лобовом стекле: есть важный нюанс

Трещина на лобовом стекле. Фото: из открытых источников

Эксплуатация автомобиля в условиях плохих дорог часто приводит к появлению дефектов, среди которых трещины на ветровом стекле являются одними из самых распространенных.

В Украине требования к состоянию транспортных средств регламентируются национальными стандартами и Правилами дорожного движения.

С одной стороны, ДСТУ 3649:2010 четко устанавливает, что на ветровом стекле не допускаются трещины или сколы в зоне работы стеклоочистителей.

С другой стороны, как отмечают юристы, ПДД не содержат конкретных запретов на вождение с трещинами, и такое повреждение не классифицируется как техническая неисправность, запрещающая эксплуатацию автомобиля. Именно в этой юридической коллизии часто и строится защита водителей.

Несмотря на неоднозначность в ПДД, полиция при остановке апеллирует именно к ДСТУ и квалифицирует трещину в зоне "дворников" как техническую неисправность.

Первое такое нарушение, связанное с управлением автомобилем с неисправностями, запрещенными к эксплуатации, влечет штраф в размере 340 грн (согласно ч.1 ст.121 КУоАП).

Гораздо более серьезные последствия ждут водителя, если его остановят с тем же нарушением во второй раз в течение года. Повторное нарушение (ч.4 ст.121 КУоАП) может привести к значительно большему штрафу – от 850 до 1700 грн. Кроме того, эта статья предусматривает лишение права на 3-6 месяцев или даже административный арест на 5-10 суток.

Кроме штрафов при наличии оснований полиция имеет право временно задержать транспортное средство. Согласно ст. 265-2 КУоАП, авто могут доставить на специальную площадку для хранения.

Таким образом, водителям важно понимать разницу между запрещающей движение технической неисправностью и повреждением стекла, чтобы избежать значительных штрафов и риска потери прав.

Читайте также на портале "Комментарии" – забудьте об этом лайфхаке для мойки авто: автомеханики рассказали в чем угроза.




Источник: https://uamotors.com.ua/news/154254#goog_rewarded
