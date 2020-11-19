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Главная Новости Мужчина авто Британская компания показала футуристический концепт нового минивэна
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Британская компания показала футуристический концепт нового минивэна

Концепт Vision Urbanaut представляет собой минивэн футуристического вида с расслабляющим внутренним освещением

сегодня, 18:28
Автор:

Павел Зинченко

Британская компания Mini представила новый концептуальный минивэн Vision Urbanaut, который представляет собой новый взгляд на концепцию городской среды.

Британская компания показала футуристический концепт нового минивэна

Mini представила новый минивэн

Концепт Vision Urbanaut представляет собой минивэн футуристического вида, длина которого составляет 14,6 футов, что означает, что он примерно на полфута длиннее Countryman. Форма выглядит так, как будто он вдохновлен культовым автобусом VW. Спереди есть алюминиевая решетка, за которой скрываются светодиодные фонари для связи и освещения. Аналогичные накладки получили и задние фонари.

Внутри интерьер имеет расслабляющее внутреннее освещение, которое можно изменить с помощью одного из трех Mini Moments под названием Chill, Wanderlust и Vibe. Управление режимами осуществляется с помощью Mini Token, который по сути представляет собой более модный брелок.

В минивэне могут разместиться до четырех пассажиров с задним сиденьем, ковшеобразным сиденьем спереди для водителя и меньшим сиденьем рядом с водителем. Mini также сообщает, что приборную панель можно сложить в прохладную кушетку, а лобовое стекло сложить вверх.

Концепт Vision Urbanaut оснащен электрической трансмиссией, но Mini не объявила о каких-либо характеристиках.

Как сообщало издание "Комментарии", электрокары Genesis получат систему беспроводной зарядки.


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Источник: https://www.thetorquereport.com/mini/mini-vision-urbanaut-concept-is-a-cute-autonomous-minivan/
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