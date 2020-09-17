Более высокая мощность и ускорение: Ferrari представила новый суперкар

Итальянская компания Ferrari представила новый автомобиль 2021 Ferrari Portofino M. Об этом сообщает Motor 1.



Впервые в кабриолете Ferrari используется восьмиступенчатая коробка передач, блок сцепления на 20 процентов меньше, а крутящий момент на 35 процентов выше, чем у трансмиссии, которую он заменяет. Это шаг, который следовало ожидать, учитывая, что Roma - по сути, версия Portofino в виде купе - использует тот же DCT.

То же самое можно сказать и об увеличении мощности 3,9-литрового двигателя V8 с двойным турбонаддувом, который теперь дает дополнительные 20 лошадиных сил в Portofino M (Modificata). Обновленный кабриолет выдает 612 лошадиных сил (456 киловатт) и 561 фунт-фут (760 Нм), соответствующие Roma, при этом величина крутящего момента перенесена из модели, отличной от M.

Несмотря на то, что Portofino M обозначен как модель "начального уровня", в плане производительности Portofino M по-прежнему остается Ferrari. Ему требуется всего 3,45 секунды, чтобы разогнаться до 100 км / ч с места, и он разгоняется до 0–200 км / ч за 9,8 секунды, а затем разгоняется до более чем 320 км / ч. Дополнительная мощность и более быстрая коробка передач сократили время разгона от 0 до 200 километров в час на целую секунду, в то время как задача от 0 до 100 километров в час достигается немного быстрее, чем раньше (на 0,05 секунды). Максимальная скорость осталась неизменной.

В конце года за Portofino M последует еще один мировой дебют, обещанный Ferrari. Идентичность модели не разглашается, но это может быть усиленный вариант 812 Superfast, учитывая, что в последнее время можно увидеть множество шпионских снимков с тестированием прототипов.

Как сообщало издание "Комментарии", Ferrari не выпустит собственный электромобиль раньше 2025 года.

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