BMW в срочном порядке отзывает свои автомобили: угроза возгорания

Немецкий автопроизводитель BMW отозвал 4 509 гибридных автомобилей в США и 26 900 автомобилей по всему миру. Причина заключается в потенциальной опасности пожара. Об этом сообщает Car Buzz.

BMW отзывает автомобили

В документах, выпущенных Национальной администрацией безопасности дорожного транспорта (NHTSA), говорится, что проблема связана с батареей Samsung, установленной в следующих моделях: BMW X5 xDrive45e 2021 года (1228 единиц) BMW 745Le xDrive 2021 года (3), BMW 530e, 530e xDrive, 530e iPerformance (132) 2020-2021 гг., 2020-2021 Mini Cooper Countryman All4 SE (33), BMW X3 xDrive30e 2020-2021 (2441), BMW 330e 2021 года, 330e xDrive (664), BMW i8 2020 года (8).

Оказалось, что во время производственного процесса в аккумуляторные элементы мог попасть мусор, что может вызвать короткое замыкание. BMW утверждает, что в "редких случаях" это может привести к пожару. Хорошей новостью является то, что произошло всего четыре инцидента, и ни один из них не привел к травмам или смертельному исходу. Не очень хорошая новость заключается в том, что у BMW еще нет решения, которое поможет устранить проблему. Неисправность была обнаружена только в августе, когда случился первый пожар, в данном случае у X5.

Компания BMW была немедленно уведомлена, и расследование было начато. К сентябрю автопроизводитель узнал о трех других происшествиях. Что же делать пострадавшим владельцам, пока не будет готов ремонт?

BMW настоятельно рекомендует водителям не заряжать свои автомобили, не использовать спортивный или ручной режимы, а также не использовать подрулевые переключатели. Владельцы будут уведомлены почтой первого класса примерно в конце ноября с официальным уведомлением о необходимых шагах, которые они должны предпринять. Дилерские центры уже уведомлены. Как только решение будет найдено, необходимый ремонт будет сделан бесплатно.

Как сообщало издание "Комментарии", BMW свернул кампанию в поддержку ЛГБТ.

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