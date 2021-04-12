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Блогер воссоздал легендарную машину Джеймса Бонда: как она выглядит (Видео)

Самодельная машина очень похожа на оригинальный автомобиль Бонда

сегодня, 13:40
Автор:

Кириєнко Анна








Британский блогер Колин Ферз создал прототип легендарной машины Джеймса Бонда. Об этом сообщил ресурс Медуза.

Блогер воссоздал легендарную машину Джеймса Бонда: как она выглядит (Видео)

Машина Джеймса Бонда: блогеру удалось воспроизвести оригинал. Фото: tsn.ua

Реплика максимально похожа на оригинальный вариант из серии популярных фильмов. Автомобиль был создан специально для шоу.

Блогер поставил себе условие, которое успешно выдержал — потратить на создание машины не более семи тысяч фунтов.

Основой машины Джеймса Бонда стал BMW Z3. В основу было добавлено еще одно колесо, которое по сценарию может поднимать и возвращать автомобиль. В самой киноленте главный герой использовал его для прицеливания во время езды.

Кроме того, блогер встроил в подкрылки разбрызгиватели машинного масла. Для полного сходства и реалистичности, в задний бампер было добавлено оружие.

Завершающей нотой стала "камуфляжная система", которая распыляет дым в салоне и скрывает личность от посторонних глаз. Однако есть один значительный минус такой системы — сам водитель не сможет ничего разглядеть. Колин Ферз не забыл и о огнемете, встроенном прямо в машину.

Видео получилось очень зрелищным, поэтому рекомендуем его посмотреть ниже.


Напомним, что учитель физкультуры из Киевской области Иван Кожушко давно мечтал об американском Shelby Cobra 1968, поэтому решил не откладывать осуществление этой мечты и начал делать спортивный родстер самостоятельно. Видео уникального самодельного автомобиля можно посмотреть здесь.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, чем можно заняться, когда оказался в пробке. Иногда полное бездействие в дороге крайне утомляет. Полезные советы от скуки читайте в нашем материале.


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Источник: https://meduza.io/shapito/2021/04/11/britanskiy-bloger-pokazal-kak-sobral-dlya-top-gear-mashinu-dzheymsa-bonda-on-dazhe-vstroil-v-nee-ognemet-i-pozharil-im-sebe-kuritsu-na-obed?fbclid=IwAR0QcnpZCtW93TJm3kE8mwP8tK8oxA-23D__OxStKh4C3CNU7dD2gQ5yWVM
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