Блогер воссоздал легендарную машину Джеймса Бонда: как она выглядит (Видео)



















Британский блогер Колин Ферз создал прототип легендарной машины Джеймса Бонда. Об этом сообщил ресурс Медуза.

Машина Джеймса Бонда: блогеру удалось воспроизвести оригинал. Фото: tsn.ua

Реплика максимально похожа на оригинальный вариант из серии популярных фильмов. Автомобиль был создан специально для шоу.

Блогер поставил себе условие, которое успешно выдержал — потратить на создание машины не более семи тысяч фунтов.

Основой машины Джеймса Бонда стал BMW Z3. В основу было добавлено еще одно колесо, которое по сценарию может поднимать и возвращать автомобиль. В самой киноленте главный герой использовал его для прицеливания во время езды.

Кроме того, блогер встроил в подкрылки разбрызгиватели машинного масла. Для полного сходства и реалистичности, в задний бампер было добавлено оружие.

Завершающей нотой стала "камуфляжная система", которая распыляет дым в салоне и скрывает личность от посторонних глаз. Однако есть один значительный минус такой системы — сам водитель не сможет ничего разглядеть. Колин Ферз не забыл и о огнемете, встроенном прямо в машину.

Видео получилось очень зрелищным, поэтому рекомендуем его посмотреть ниже.





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