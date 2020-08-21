И мертвым, и живым: электромобиль Tesla превратили в катафалк

Производитель похоронных автомобилей Coleman Milne представил новый катафалк с нулевым уровнем выбросов, адаптированный на базе Tesla Model S. Об этом сообщает Autocar.

Основанный на Model S, катафалк BINZ.E производится в Германии с "новаторской" композитной многослойной конструкцией из компрессионного композитного материала, используемой для растяжения салона. Он также укрепляет кузов Model S и обеспечивает "исключительно высококачественную отделку".

Модель обладает всеми преимуществами Tesla, такими как нулевой выброс выхлопных газов и запас хода в 350 километров - на 30 километров больше, чем у ее основного конкурента, электрического похоронного автомобиля Brahms, который также основан на Model S. Неясно, какая трансмиссия Model S используется для BINZ.E, но, скорее всего, будет использоваться трансмиссия базовой 75d. В стандартной модели Tesla она развивает скорость до 415 лошадиных сил, чтобы разогнаться до 100 км / ч за 4,2 секунды.

Клиенты также получат выгоду от приложения Tesla, позволяющего пользователям контролировать зарядку через свои смартфоны, а также другие функции автомобиля, которые пока не определены.

Coleman Milne заявила, что электрический катафалк особенно понравится распорядителям похорон, которые видят больший спрос на "экологические похороны", и клиентам, работающим в зонах со сверхнизким уровнем выбросов (ULEZ) и зонах чистого воздуха (CAZ), где обычные катафалки должны платить налоги.

Как сообщало издание "Комментарии", Tesla выпустила необычные шорты.

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