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Автономные автомобили заполнят дороги: известный автопроизводитель сделал шокирующее заявление

Новый уровень автономности автомобиля позволит водителям отвлекаться от дороги

сегодня, 17:32
Автор:

Павел Зинченко

Японская компания Honda Motor объявила в среду, что станет первым в мире автопроизводителем, начавшим массовое производство автономных транспортных средств уровня SAE 3. Они будут оснащены датчиками, которые позволят водителям разрешить транспортным средствам самостоятельно передвигаться по загруженным шоссе.

Автономные автомобили заполнят дороги: известный автопроизводитель сделал шокирующее заявление

Автономные автомобили заполнят дороги

"Honda планирует начать продажи Honda Legend, оснащенного недавно одобренным оборудованием для автоматизированного вождения к концу марта 2021 года", — говорится в сообщении автомобильной компании.

Ранее в среду японское правительство вручило сертификат безопасности системе автономного вождения Honda "Traffic Jam Pilot", которая по закону позволяет водителю отвлекаться от дороги, хотя он должен быть готов взять на себя управление в любой момент.

"Ожидается, что беспилотные автомобили сыграют большую роль в сокращении количества дорожно-транспортных происшествий, обеспечении транспорта для пожилых людей и улучшении логистики", — заявило министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

Существует шесть уровней автономности транспортного средства, от 0 до 5. В настоящее время на дорогах все чаще можно встретить автомобили со вторым уровнем автономности, который обеспечивает автоматическое регулирование скорости и управление движением в определенных ситуациях, но водитель должен внимательно следить за ситуацией на дороге.

Третий уровень автономии предоставляет водителю немного больше степеней свободы, хотя он не отменяет необходимости контролировать дорожную ситуацию.

Как сообщало издание "Комментарии", Honda увеличит масштабы своего авиационного бизнеса.


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Источник: https://phonemantra.com/honda-will-start-mass-production-of-cars-with-third-level-autopilot-in-march-2021/#:~:text=Telegram-,Honda%20will%20start%20mass%20production%20of%20cars%20with%20third%2Dlevel,SAE%20Level%203%20autonomous%20vehicles.
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