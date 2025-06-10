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Автомобиль постоянно "жрет" горючее: автомеханики назвали причину перерасходов

Эксперты рассказали, какая деталь может увеличить расход топлива на 39%

сегодня, 16:40
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Кравцев Сергей

Казалось бы, всего один простой аксессуар на авто, но за него придется переплатить во время заправки автомобиля. Переплачивать будут те, кто оставит летом на крышах своих автомобилей багажник или рейлинги. Специалисты предостерегают, что эта обычная деталь может значительно увеличить сопротивление воздуха и привести к перерасходу топлива.

Автомобиль постоянно "жрет" горючее: автомеханики назвали причину перерасходов

АЗС. Фото: из открытых источников

Эксперты RAC (Королевского автомобильного клуба) призвали водителей никогда не оставлять багажник или рейлинги на крыше автомобиля, если они не используются.

"Не оставляйте свои рейлинги и багажный бокс на крыше, поскольку они создают сопротивление ветру и заставляют ваш автомобиль использовать больше топлива из-за эффекта “аэродинамического сопротивления“. Этот эффект усиливается тем больше, чем быстрее вы едете", — предупредили эксперты RAC.

По данным Energy Saving Trust, пустой багажник на крыше прибавляет 16% сопротивления при движении со скоростью 120 км/ч. На той же скорости багажный бокс на крыше прибавляет 39%, что существенно уменьшает экономичность автомобиля с точки зрения расхода топлива. Итак, если вы не поленитесь, и снимете с крыши машины багажник, который не используете, это уменьшит аппетиты автомобиля и поможет значительно сэкономить на горючем.

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На первом месте в рейтинге вещей, которые не стоит оставлять надолго в салоне авто летом – аэрозольные баллончики. Дезодоранты, лак для волос или очистители стекол при высокой температуре становятся "бомбами замедленного действия". Повышенное давление внутри баллона может привести к взрыву, повреждению салона или воспламенению.



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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/cars/2065689/petrol-diesel-fuel-saving-weight-roof-box
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