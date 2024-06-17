В последнее время, интерьеры современных автомобилей претерпели значительные изменения, обогатившись сенсорными экранами и уменьшив количество физических кнопок. Однако, несмотря на стремление к инновациям, автолюбители всё чаще отдают предпочтение старым моделям автомобилей, оснащённых традиционными ручками и кнопками.

Автолюбители предпочитают кнопки сенсорным экранам: причина

По данным исследования S&P Global Mobility, средний возраст автомобилей в США достиг рекордного показателя в 12,6 лет. Эксперты связывают эту тенденцию с ростом спроса на более старые и надёжные модели. Автомобильные обозреватели, включая Дэна Нила, подчеркивают, что новые технологии, несмотря на их привлекательность, могут снижать безопасность вождения, отвлекая водителей от дороги.

Европейская программа оценки новых автомобилей также рекомендовала производителям отказаться от сенсорных экранов в пользу физических кнопок для повышения уровня безопасности автомобилей. Эти рекомендации подтверждаются опасениями некоторых водителей относительно потенциального слежения за ними через цифровые системы новых автомобилей.

Некоторые автопроизводители, такие как Volkswagen, уже начали возвращать традиционные элементы управления в свои новые модели. Этот шаг может сыграть ключевую роль в будущем дизайне автомобилей и в предпочтениях потребителей, особенно в регионах с активным обсуждением будущего двигателей внутреннего сгорания в автоиндустрии.

Напомним, что за 5 месяцев текущего года в Украину было импортировано 160 750 транспортных средств, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Согласно данным Opendatabot, наибольшей популярностью среди украинцев пользуется в этом году марка VOLKSWAGEN. Украинцы приобрели 18771 автомобилей этой марки, что составляет 11.7% от общего количества приобретенных авто.