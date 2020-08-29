Австралийская компания выставила на продажу самый быстрый в мире лимузин

Австралийская компания по производству лимузинов под названием Exotic Limo выставила на продажу самый быстрый лимузин. Об этом сообщает The Sun.

В 2012 году компания Exotic Limo превратила Ferrari Modena 2003 года в красивый и оригинальный лимузин, который она называет самым быстрым лимузином в мире. Он может перевозить двух человек на передних сиденьях и восемь пассажиров в задней кабине.

Пассажиры могут насладиться кинематографической системой объемного звучания, баром, несколькими телевизорами и ярким светодиодным освещением. Чтобы пассажиры могли попасть внутрь, а затем выйти, у лимузина есть две двери.

Преобразование лимузина добавило более 1090 килограммов к первоначальной массе Ferrari, а 3,6-литровый 400-сильный V8 остался нетронутым.

Лимузин можно купить за 288 тысяч долларов. Он может достигать скорости 96 километров в час за шесть секунд и развивать максимальную скорость 266 километров в час. В настоящее время он занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый быстрый лимузин в мире.

Как сообщало издание "Комментарии", Porsche представила обновленный седан.

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