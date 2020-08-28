Не внедорожниками едиными: Porsche представила обновленный седан

Несмотря на натиск внедорожника и последующий успех Macan и Cayenne, Porsche считает, что рынок седана все еще существует. Для модели 2021 года Porsche полностью пересмотрела свою линейку Panamera.



Поскольку это фейслифтинг, в дизайн внесены самые тонкие изменения. Есть новые увеличенные боковые воздухозаборники, а также изменения в головных и задних фонарях. На выбор предлагаются новые цвета и 3 новых дизайна 20- и 21-дюймовых легкосплавных дисков.



В Porsche Communication Management (PCM) внутри и с точки зрения цифровой связи теперь есть дополнительные функции. Улучшено голосовое онлайн-управление, добавлен радар рисков для получения актуальной информации о дорожных знаках и беспроводной Apple CarPlay.



Что касается технологий безопасности, система удержания полосы движения с распознаванием дорожных знаков входит в стандартную комплектацию. Также имеется Porsche InnoDrive, включающий адаптивный круиз-контроль, систему ночного видения, ассистент смены полосы движения, светодиодные матричные фары, включая PDLS Plus, систему помощи при парковке, включая объемный обзор.



Для фанатов производительности флагманской моделью является новый Porsche Panamera Turbo S, который выходит на рынок с 463 кВт и 820 Нм от обновленного 4,0-литрового битурбо-двигателя V8. Предлагается 8-ступенчатая PDK. От 0–100 км / ч он разгоняется всего за 3,1 секунды, а максимальная скорость составляет 315 км / ч. Именно эта модель прошла круг Нюрбургринга длиной 20,832 км за 7: 29,81 минуты.

Porsche заявляет, что его новая Panamera поступит в автосалоны Германии к октябрю 2020 года.

Как сообщало издание "Комментарии", электрические Porsche разобрали в Украине еще до презентации.

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