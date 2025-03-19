Акции Tesla летят в пропасть: что произошло

Акции Tesla, компании Илона Маска по производству электромобилей, упали на 6,6%, а акции ее китайского конкурента достигли исторического максимума после презентации BYD электромобиля с возможностью сверхбыстрой зарядки. Об этом пишет портал "Комментарии".

Акции Tesla. Фото: из открытых источников

Акции BYD выросли на 6% на открытии торгов в Гонконге во вторник, увеличив его рыночную стоимость почти до $162 млрд – больше, чем у Ford Motor, General Motors и Volkswagen AG вместе взятых.

Акции Tesla демонстрируют самые плохие результаты в индексе S&P 500 за год, упав более чем на 43% с конца 2024 года, а аналитики снизили свои ценовые ориентиры и оценки из-за слабых продаж и опасений по поводу политической популярности Илона Маска.

Накануне китайский автопроизводитель представил линейку электромобилей, которые, по его словам, могут заряжаться почти так же быстро, как заправляется обычный автомобиль.

Новая батарея и система зарядки BYD смогли обеспечить около 400 км запаса хода за 5 минут во время испытаний на новом седане Han L, заявил в понедельник глава и основатель компании Ван Чуанфу. Производитель начнет продавать автомобили с новой технологией в следующем месяце.

Новая платформа, что станет основой многих будущих электромобилей, может дать еще один толчок для BYD, главного конкурента Tesla за звание крупнейшего продавца электромобилей в мире.

Поставки Tesla в Китай упали на 49% в феврале по сравнению с прошлым годом и составили всего 30688 автомобилей, что является самым низким месячным показателем с июля 2022 года.

BYD обязалась построить более 4000 зарядных станций по всему Китаю для обслуживания недавно модернизированных электромобилей. Компания не раскрыла конкретных сроков или стоимости завершения развертывания. Однако ранее в этом месяце BYD привлекла около $5,6 млрд в продаже акций.

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