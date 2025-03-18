Водитель проверил, врезается ли Tesla в стену: стоит ли теперь полагаться на автопилот

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Кравцев Сергей
В своем новом разоблачительном видео YouTube-блогер и бывший инженер NASA Марк Робер наглядно показал, почему полагаться исключительно на визуальные данные с камер – не лучшая идея для технологии помощи водителю в Tesla.
Эксперимент с Tesla. Фото из открытых источников
Производитель электромобилей под руководством Илона Маска полностью отказался от использования LIDAR и радаров, которые его конкуренты уже много лет применяют для обнаружения объектов. Маск однажды назвал LIDAR "чертовски глупым, дорогим и ненужным".
Но, полагаясь только на визуальные данные, автопилот Tesla легко можно обмануть — будь то густой туман или нарисованная на стене дорога, как продемонстрировал Робер в своем последнем видео.
Этот эксперимент стал серьезным доказательством того, что подход Tesla может привести к аварии. Эксперты давно предупреждали, что использование одних лишь камер — это рискованное решение, особенно когда существуют альтернативы в виде LIDAR и радаров.
Ситуация усугубляется тем, что, по словам Маска, уже в этом году Tesla планирует выпустить "несанкционированную" версию своей скандальной системы помощи водителю Full Self-Driving. Это может еще больше усугубить ложное чувство безопасности у водителей.
А планы Маска по запуску сервиса роботакси лишь усилят этот явный недостаток.
Во время тестов Робер сравнил поведение Tesla и тестового автомобиля с LIDAR-датчиками от компании Luminar при обнаружении манекена ребенка на дороге.
Tesla провалила тест с самого начала. Несмотря на то, что система распознала ребенка, аварийное торможение не сработало вовремя, и машина на полном ходу сбила манекен. Когда сцену заволокли дымом из туманной машины, автопилот снова не справился. Тот же результат был и под проливным дождем.
Но самым показательным моментом стало испытание с нарисованной на стене дорогой в стиле мультфильмов про койота Вайли. Tesla "повелась" на обман и врезалась в стену, не сбавляя скорости.
Между тем Lexus с LIDAR-системой от Luminar прошел все испытания безупречно.
Конечно, нарисованная стена вряд ли станет препятствием на обычных дорогах. Но тестирование Робера идеально демонстрирует ключевые проблемы использования только камер.
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