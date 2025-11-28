logo

Адвокат назвал один вопрос, на который никогда не следует отвечать полицейскому во время остановки авто
Адвокат назвал один вопрос, на который никогда не следует отвечать полицейскому во время остановки авто

Британский адвокат объяснил, на какой вопрос полицейскому никогда не следует отвечать при остановке авто. Неосторожные слова могут создать проблемы для водителя.

28 ноября 2025, 22:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Когда водитель видит в зеркале заднего вида мерцающие синие огни, даже опытные автомобилисты испытывают напряжение. А для новичков ситуация может стать настоящим стрессом, ведь трудно понять, что говорить, как себя вести и как не усугубить собственное положение во время встречи с полицейским.

Адвокат назвал один вопрос, на который никогда не следует отвечать полицейскому во время остановки авто

Фразу, которую никогда не следует говорить полицейскому во время остановки авто

Несмотря на то, что дорожные правила требуют от водителей четкого поведения при остановке, есть одна распространенная ловушка, в которую часто попадают даже законопослушные граждане. И именно о ней предупреждает британский адвокат под ником @tiktokstreetlawyer в TikTok.

По его словам, есть вопросы, на которые никогда не стоит отвечать, если вас остановила полиция. Речь идет о фразе, которую полицейские ставят практически автоматически.

"Вот вопрос, на который вы никогда не должны отвечать, не зная, в каком преступлении вас обвиняют. Это тот момент, когда вас останавливает полиция в вашей машине, и офицер спрашивает: "Вы знаете, почему я вас остановил?" — указывает юрист.

Адвокат объясняет, что ответ на этот вопрос может фактически сыграть против водителя. Если вы начнете догадываться, что могли нарушить, или сами назовете потенциальные вины, то можете ненароком "передать доказательства", которых у правоохранителя даже не было. В результате эти слова могут быть использованы против вас в суде.

Специалист отмечает, что пока вы не знаете, в чем именно вас подозревают, лучше не предъявлять собственных предположений. В то же время, важно оставаться спокойным, вежливым и не создавать конфликт. Агрессивное поведение может только усложнить ситуацию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об 11 законных основаниях, когда полиция имеет право останавливать авто.

Также "Комментарии" писали о трех вопросах от полицейского во время остановки автомобиля, которые могут быть ловушкой для водителей.



Источник: https://www.tiktok.com/@tiktokstreetlawyer/video/7322134276521200928
