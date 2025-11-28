logo_ukra

Адвокат назвав одне питання, на яке ніколи не слід відповідати поліцейському під час зупинки авто
НОВИНИ

Адвокат назвав одне питання, на яке ніколи не слід відповідати поліцейському під час зупинки авто

Британський адвокат пояснив, на яке запитання поліцейського ніколи не слід відповідати під час зупинки авто. Необережні слова можуть створити проблеми для водія.

28 листопада 2025, 22:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Коли водій бачить у дзеркалі заднього виду миготливі сині вогні, навіть досвідчені автомобілісти відчувають напругу. А для новачків ситуація може стати справжнім стресом, адже важко зрозуміти, що говорити, як поводитися і як не погіршити власне становище під час зустрічі з поліцейським.

Адвокат назвав одне питання, на яке ніколи не слід відповідати поліцейському під час зупинки авто

Фразу, яку ніколи не слід говорити поліцейському під час зупинки авто

Попри те, що дорожні правила вимагають від водіїв чіткої поведінки під час зупинки, є одна поширена пастка, в яку часто потрапляють навіть законослухняні громадяни. І саме про неї попереджає британський адвокат під ніком @tiktokstreetlawyer у TikTok.

За його словами, є запитання, на яке ніколи не варто відповідати, якщо вас зупинила поліція. Мова про фразу, яку поліцейські ставлять практично автоматично.

"Ось питання, на яке ви ніколи не повинні відповідати, не знаючи, у якому злочині вас звинувачують. Це той момент, коли вас зупиняє поліція у вашій машині, і офіцер запитує: "Ви знаєте, чому я вас зупинив?"", — вказує юрист.

Адвокат пояснює, що відповідь на це запитання може фактично зіграти проти водія. Якщо ви почнете здогадуватися, що саме могли порушити, або самі назвете потенційні провини, то можете ненароком "передати докази", яких у правоохоронця навіть не було. Як наслідок, ці слова можуть бути використані проти вас у суді.

Фахівець наголошує, що поки ви не знаєте, у чому саме вас підозрюють, краще не висувати власних припущень. Водночас важливо залишатися спокійним, ввічливим і не створювати конфлікт. Агресивна поведінка може лише ускладнити ситуацію.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про 11 законних підстав, коли поліція має право зупиняти авто.

Також "Коментарі" писали про три питання від поліцейського під час зупинки автомобіля, які можуть бути пасткою для водіїв.



Джерело: https://www.tiktok.com/@tiktokstreetlawyer/video/7322134276521200928
