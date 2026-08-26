Прадед оставил необычное наследство: редкий испанский револьвер вызвал ажиотаж у коллекционеров

Необычная семейная находка из Испании привлекла внимание пользователей Reddit и коллекционеров антикварного оружия. Автор публикации рассказал, что обнаружил револьвер, который когда-то принадлежал его испанскому прадеду.

Старинный револьвер Velo-Dog, обнаруженный автором публикации среди семейных вещей. Фото: пользователь Reddit u/Minimum_Scared

Речь идёт о небольшом револьвере Velo-Dog — оружии, которое появилось в Европе в конце XIX века. Такие компактные револьверы предназначались для самообороны, в том числе для защиты велосипедистов от собак и грабителей. Подобные модели были особенно распространены в Испании, а многие из них производились в Эйбаре.

Особенно интересным найденный экземпляр делает его внешний вид. На фотографиях заметны декоративная золотая дамаскировка и складной спусковой крючок. Участники обсуждения назвали револьвер редким и предположили, что при хорошем состоянии он может представлять значительную коллекционную ценность. При этом точную стоимость по фотографиям определить невозможно.

Не обошлось и без юмора. Один из пользователей Reddit сравнил роскошный револьвер с игровым "скином", который нужно разблокировать после большого количества убийств стрельбой от бедра. Другой, увидев семейную историю находки, заявил владельцу: "Твой прадедушка был Зорро!" В ответ ему пошутили, что Зорро просто пришёл с ножом на перестрелку, а прадед оказался тем, кто его победил.

В итоге старинный подарок оказался не просто семейной реликвией, а настоящей исторической загадкой. Сейчас владельцу рекомендуют не пытаться самостоятельно чистить револьвер и обратиться к специалисту, поскольку состояние оригинальных деталей напрямую влияет на его ценность.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, почему пистолет Desert Eagle обожают в Голливуде, хотя это оружие провально в бою.