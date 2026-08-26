Прадід залишив незвичайну спадщину: рідкісний іспанський револьвер викликав ажіотаж у колекціонерів

Незвичайна сімейна знахідка з Іспанії привернула увагу користувачів Reddit та колекціонерів антикварної зброї. Автор публікації розповів, що виявив револьвер, який колись належав його іспанському прадіду.

Старинний револьвер Velo-Dog, виявлений автором публікації серед сімейних речей. Фото: користувач Reddit u/Minimum_Scared

Йдеться про невеликий револьвер Velo-Dog — зброю, яка з'явилася в Європі наприкінці XIX століття. Такі компактні револьвери призначалися для самооборони, зокрема захисту велосипедистів від собак і грабіжників. Подібні моделі були особливо поширені в Іспанії, а багато з них вироблялося в Ейбарі.

Особливо цікавим знайдений екземпляр робить його зовнішній вигляд. На фотографіях помітні декоративне золоте дамаскування і складний спусковий гачок. Учасники обговорення назвали револьвер рідкісним і припустили, що за хорошого стану він може представляти значну колекційну цінність. При цьому точну вартість за фотографіями визначити неможливо.

Не обійшлося і без гумору. Один із користувачів Reddit порівняв розкішний револьвер із ігровим "скіном", який потрібно розблокувати після великої кількості вбивств стрільбою від стегна. Інший, побачивши сімейну історію знахідки, заявив власнику: "Твій прадід був Зорро!" У відповідь йому пожартували, що Зорро просто прийшов із ножем на перестрілку, а прадід виявився тим, хто його переміг.

Зрештою, старовинний подарунок виявився не просто сімейною реліквією, а справжньою історичною загадкою. Наразі власнику рекомендують не намагатися самостійно чистити револьвер та звернутися до фахівця, оскільки стан оригінальних деталей безпосередньо впливає на його цінність.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, чому пістолет Desert Eagle люблять у Голлівуді, хоча ця зброя провальна в бою.