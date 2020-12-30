Такое бывает не только в кино: три самых невероятных посадки самолетов

Мы слышали много информации об известных авиакатастрофах и сотнях жертв. Но сегодня, в канун Нового года, мы хотим поднять вам настроение историями о том, как смелость и мастерство пилотов помогли посадить самолеты даже в самых экстремальных ситуациях и спасти десятки и сотни жизней. Мы расскажем вам о трех удивительных случаях экстремальной посадки.

Три невероятных случая посадки самолетов. Фото: Шняги.Нет

Небесный кабриолет (1988 г.)





Старый Боинг направлялся в Гонолулу, когда недостаточно задраенная дверь привела к разрушению элементов обшивки корпуса. На высоте 7,3 км и скорости 500 км\час произошла декомпрессия. 90 пассажиров, одетые не по погоде, почувствовали сильнейший шквал ледяного (-45ºС) ветра. В процессе снижения 65 из них получили обморожение и различные травмы. Пилотам удалось посадить судно через 12 минут, отклонившись от графика всего на минуту. К сожалению, стюардессу выбросило за борт злосчастного судна во время повреждения фюзеляжа.

Посадка самолета с командиром, вылетевшим наружу (1990 г.)





Самолет направлялся в Малагу, и уже через 13 минут полета выпало плохо смонтированное ветровое стекло. Шквал воздуха вынес командира и частично выбросил его через отверстие. Летчика же воздухом прижало к фюзеляжу с другой стороны кабины, да еще и ноги были заблокированы штурвалом и панелью. Обломки дверцы повредили радио- и навигационную панель. Бортпроводник держал командира, чтобы тот не вылетел за борт. Второй пилот отправил сигнал бедствия и совершил экстренное снижение, сумев посадить судно в Саутгемптоне. Ранения получили только командир (переломы, синяки, обморожение) и храбрый бортпроводник (вывих плеча, обморожение).

Удивительная посадка аэробуса в шторм (2017 г.)





Не секрет, что в Дюссельдорфе нередко бушуют шквальные ветры. Аэробус А380 в 2017 году был вынужден приземляться в таких условиях – для уменьшения боковых шквалов пилоты совершали посадку под выбранным углом. В процессе выравнивания резкий порыв ветра начал качать судно по сторонам. Летчик с трудом справился с раскачиваемой машиной, выровняв ее при скорости ветра в 22 м\с.

Что не говори, а пилоты самолетов — это отважные люди. Выходить сухими из воды в таких ситуациях под силу далеко не всем. Также издание "Комментарии" расскажет, как путешествовать с детьми на машине, самолете, автобусе и поезде.

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