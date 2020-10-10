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Все свое ношу с собой: что необходимо взять в салон самолета

Есть вещи, которые ни в коем случае нельзя отдавать в багаж

сегодня, 21:32
Автор:

Павел Зинченко

На сегодняшний день путешествия самолетом являются очень популярными. Буквально каждую минуту в каком-либо уголке мира на посадку заходит самолет. Если ты решился впервые взойти на борт этой стальной птицы, мы расскажем тебе, что нужно взять в салон самолета. Проконсультирует нас портал Hotels.ru.

Все свое ношу с собой: что необходимо взять в салон самолета

Что взять с собой в самолет

Документы

Все авиакомпании имеют печальную статистику утерянного багажа. Чтобы уберечь важные документы, берите оригиналы с собой. В чемодн на всякий случай следует спрятать их копии. Это поможет быстро отыскать вас в случае потери.

Деньги

Кредитные карты и наличные средства всегда носите с собой. При этом их лучше разделить в равных долях по разным предметам ручной клади. Не забудьте уточнить, какую сумму можно ввозить без декларирования.

Лекарства

Не оставляейте медикаменты в чемодане, если их нужно принимать в обязательном порядке. Как и в случае с документы, вы можете их лишиться в случае потери багажа.

Электронные гаджеты

Плеер, планшет или ноутбук сделают полет менее скучным. Вы найдете чем себя занять.

Надувная подушка

Не все авиакомпании обеспечивают пассажиров подушками и одеялами. В любом случае, их число ограничено. Имейте свой собственный подголовник, чтобы ваш отпуск не начался с адской боли в шее.

Теперь ты готов. Удачного полета! Также издание "Комментарии" расскажет, как действовать, если ты опоздал на самолет.


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