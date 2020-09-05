Безвыходных ситуаций не бывает: как действовать если опоздал на самолет

Иногда случается такая ситуация, что ты опаздываешь на свой самолет. На первый взгляд, в таком случае уже невозможно исправить положение. Но это не так. Всегда можно найти выход. Сегодня мы расскажем тебе о различных вариантах опоздания на самолет и посоветуем, как из них выходить. Поможет нам в этом Билетик.

Если вы опоздали на регистрацию, но самолет еще не взлетел

Не отчаивайтесь. У вас еще есть шанс сесть на свой рейс. В большинстве аэропортов работают стойки регистрации для пассажиров, которым не посчастливилось опоздать. Обратите внимание, что, как правило, эта процедура платная. Если такой стойки нет, постарайтесь найти представителя авиакомпании. Возможно, он успеет провести вас на самолет.

Если вы прошли регистрацию, но опоздали на посадку

Такая ситуация случается крайне редко, но к ней лучше подготовиться. Обращайтесь к представителю авиакомпании. Он поможет сесть на самолет.

Если вы опоздали на регистрацию, самолет уже улетел

Завершение регистрации не означает, что все потеряно. Особенно если у вас билет туда-обратно. Вполне возможно, вам удастся поменять авиабилет на другой рейс при условии, что имеются свободные места в самолетах.

Если Вы опоздали на стыковочный рейс по вине авиаперевозчика

Если вы летите транзитным рейсом по одному билету, но опоздали на стыковочный рейс по вине авиакомпании, то немедленно свяжитесь с ее представительством. Если стыковочный рейс принадлежит другой авиакомпании, то необходимо сделать отметку о задержке рейса и предъявить ее на стойке регистрации авиаперевозчика, на рейс которого вы опоздали. В таком случае вам должны обменять ваш посадочный талон и посадить на ближайший рейс без штрафов и неустоек. Кроме этого, вы можете потребовать бесплатный телефонный звонок, чтобы предупредить близких о задержке. В идеале - до следующего рейса вас должны разместить в гостиннице и обеспечить ужином.

Надеемся, вы никогда не опоздаете на свой рейс. Но если уже это приключилось - теперь вы знаете, что делать. Также издание "Комментарии" расскажет о десяти страшных тайнах, которые таятся в салоне самолета.

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