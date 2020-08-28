В США представили самолет с уникальным фузеляжем

Американская компания Otto Aviation официально представила свой пассажирский самолет Celera 500L, с фюзеляжем, выполненным в виде шара. Компания заявила, что его полномасштабный прототип уже совершил 31 успешный испытательный полет. По заявлению компании, Celera снизит выброс углерода на 80 процентов по сравнению с аналогичным самолетом бизнес-класса. Помимо пассажирских перевозок, Отто продает самолеты для грузового и военного применения. Об этом сообщает AVweb.

"Наша цель состояла в том, чтобы создать частный самолет, который позволил бы совершать прямые рейсы между любой парой городов в США со скоростью и стоимостью, сопоставимой с коммерческими авиаперелетами. Результаты тестовых полетов нашего прототипа были настолько многообещающими, что мы готовы вывести Celera 500L на рынок", - сказал председатель и главный научный сотрудник Otto Aviation Уильям Отто-старший.

Как сообщает AVweb, прототип Celera 500L был замечен на испытаниях в июне 2019 года после более чем десятилетия тихой разработки. Ожидается, что шестиместный самолет будет иметь максимальную крейсерскую скорость 740 километров в час, дальность полета более семи тысяч километров, экономию топлива от 29 до 40 на галлон и качество планирования 22: 1. Полностью композитный Celera оснащен двигателем RED A03, который сертифицирован для работы на Jet A1 и биодизеле. По прогнозам Отто, почасовые эксплуатационные расходы модели составят около 328 долларов.

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