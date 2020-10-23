В этом нет никакого смысла: три самых странных самолета в истории авиации

На сегодняшний день в мире существует множество самолетов, как военных, так и гражданских, как грузовых, так и пассажирских. Каждый из них имеет свои невероятные характеристики и возможности, о которых можно говорить бесконечно. Но сегодня мы рассмотрим три модели, которые из-за своих характеристик заслужили право называться странными. Расскажет нам о них портал Naked Science.

Самые странные самолеты в мире

ВВА-14

Чего только стоит описание характеристик этого монстра: вертикальный взлет и посадка, амфибия, экранолет. Самолет ВВА-14 советско-итальянского конструктора Роберта Бартини оторвался от земли в 1972 году и ожидалось, что он будет иметь невероятную грузоподъемность. Увы, проект оказался слишком фантастическим: лишь один из двух произведенных экземпляров сохранился до сих пор и тихо доживает свой век в авиационном музее в подмосковном Монино.

Aero Spacelines Super Guppy





Этот самолет ни крошечным, ни дешевым не назовешь. Он созданный на базе Boeing C-97, способен поднять до 25 т и перенести их на расстояние более 3000 км. Выпущенный в количестве всего пяти экземпляров, он должен был перевозить негабаритные грузы. Следует отметить, что один из этих самолетов до сих пор активно используется. Он позволяет доставлять крупногабаритные элементы МКС с заводов на космодром во Флориде.

M2-F1





Аппарат M2-F1 стоит назвать просто планером странной конструкции: у него отсутствовали не только крылья, но и двигатели. Этот легкий и крошечный аппарат был создан в начале шестидесятых для тестирования технологий, связанных с аэродинамикой компоновки "несущий корпус". Аппарат просто цеплялся тросом за полноценный самолет и несся вслед за ним. В отличие от двух других рассмотреных моделей, он обошелся разработчикам буквально в копейки — цена вопроса составляла 30 тысяч долларов.

Действительно невероятные и даже странные модели. Лишнее свидетельство того, что полету человеческой фантазии нет предела. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти самых безопасных самолетах в мире.

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