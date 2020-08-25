Топ-5 самых безопасных самолетов в истории

Многие боятся летать на самолетах, ведь если случится авиакатастрофа, то выжить шансов мало. Чтобы поднять настроение людям, которые избегают авиаперелетов, мы расскажем о пяти самолетах, которые зарекомендовали себя как самые безопасные воздушные транспортные средства. Поможет нам в это портал Тонкости туризма.

1-е место

Boeing 777 по праву занимает первое место в рейтинге: за почти 25 лет службы он не претерпел ни одной серьезной катастрофы. Более 700 машин этой модели имеют десятки миллионов часов налета. Единственная в его истории авария стоила жизни трем людям. Также в 2014 году с малайзийским боингом случился трагический инцидент: над территорией украинского Донбасса его сбили боевые ракеты, но сам самолет в этом не виноват.

2-е место

Airbus A340 за более 13 млн часов в воздухе претерпел лишь несколько мелких инцидентов, при этом все пассажиры остались живы. Предшественник A340 — A330 до 2008 года был фаворитом безопасности полетов, но потерял эту позицию из-за нескольких аварий, которые стоили человеческих жизней.

3-е место

Boeing 747 — один из самых известных и старейших действующих самолетов в мире. Он запущен в производство в 1969 году и эксплуатируется по сей день. Его суммарный налет бортов составляет более 18 млн часов. Несколько незначительных аварий этого самолета случились в основном из-за ошибки диспетчера или погодных условий.

4-е место

Boeing 737 NG — наиболее удачная и безопасная модель из линейки Boeing 737. Это самолеты нового поколения, которых произведено 2500 единиц. За 17 млн часов в воздухе произошли лишь три авиакатастрофы. К сожалению, они унесли жизни 277 пассажиров.

5-е место

Boeing 767 был введен в эксплуатацию с 80-х годов прошлого века. Всего было выпущено более 800 бортов, машина используется для дальнемагистральных перелетов. За всю историю модель лишилась 15 самолетов, погиб 851 пассажир.

Надеемся, нам удалось тебя подбодрить, несмотря на то, что даже с самыми надежными самолетами случались неприятности, которые уносили жизни людей. Также издание "Комментарии" расскажет, о десяти самых страшных тайнах, которые спрятаны в салонах самолетов.

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