kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 21.07.2020

BTC/USD

9405.22

ETH/USD

243.70

LTC/USD

43.68

НБУ 21.07.2020

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

31.95

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мужчина самолет Топ-3 самых опасных самолета в истории
commentss НОВОСТИ Все новости

Топ-3 самых опасных самолета в истории

Три модели самолетов, перед посадкой на которые следует написать завещание

сегодня, 15:32
Автор:

Павел Зинченко
Топ-3 самых опасных самолета в истории

Фото: Topcor.ru

Современный кинематограф может предложить нам множество фильмов о самолетах. Зачастую речь идет об экстремальных ситуациях, вроде захвата самолета террористами, а также об авиакатастрофах. Не хотелось бы поднимать грустную тему, но все же сегодня мы расскажем вам о трех самых опасных самолетах в истории, полет на которых вполне может закончиться трагически. В этом нам поможет портал molomo.

Boeing 737 JT8D


У этого самолета в среднем приходится одна катастрофа на 507,5 тысяч часов полета. С уменьшением этой цифры вероятность аварии возрастает. Удачная модель "Боинга" выпускалась с 1967 по 1988 годы. Сегодня регулярные авиарейсы осуществляют 517 таких самолетов. Летают они в самые бедные страны. Последняя крупная авария, связанная с этим самолетом, произошла в 2008 году неподалеку от Бишкека. Трагедия унесла жизни 68 человек.

Ил-76


Этот самолет начал производиться в 1974 году и выпускается до сих пор. Одна катастрофа Ил-76 приходится на 549900 часов полета. До сих  пор эксплуатируется 247 таких машин. Их используют не територии бывшего СССР мелкие авиакомпании, а также в Африке и на Ближнем Востоке. В 2007 году случилась крупнейшая катастрофа этого лайнера. На самолете иранской авиакомпании Revolutionary Guard разбилось 275 человек.

Airbus A310


Самолет выпускался в 1983-1998 годах. В настоящее время эксплуатируется 191 такой "Аэробус". С участием этого лайнера случается одна катастрофа на 1067700 часов полета. Этот самолет уже не используется основными европейскими авиаперевозчиками. Но компании из более бедных стран продолжают им пользоваться. Последняя катастрофа с участием А310 произошла 30 июня 2009 года. Лайнер упал в открытое море. Погибло 153 человека, чудом спаслась только 12-летняя девочка.

Будем надеятся, ти никогда не окажешься на борту падающего самолета. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти самых опасных аэропортах в мире.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!