Топ-3 самых опасных самолета в истории

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Павел Зинченко
Фото: Topcor.ru
Современный кинематограф может предложить нам множество фильмов о самолетах. Зачастую речь идет об экстремальных ситуациях, вроде захвата самолета террористами, а также об авиакатастрофах. Не хотелось бы поднимать грустную тему, но все же сегодня мы расскажем вам о трех самых опасных самолетах в истории, полет на которых вполне может закончиться трагически. В этом нам поможет портал molomo.
Boeing 737 JT8D
У этого самолета в среднем приходится одна катастрофа на 507,5 тысяч часов полета. С уменьшением этой цифры вероятность аварии возрастает. Удачная модель "Боинга" выпускалась с 1967 по 1988 годы. Сегодня регулярные авиарейсы осуществляют 517 таких самолетов. Летают они в самые бедные страны. Последняя крупная авария, связанная с этим самолетом, произошла в 2008 году неподалеку от Бишкека. Трагедия унесла жизни 68 человек.
Ил-76
Этот самолет начал производиться в 1974 году и выпускается до сих пор. Одна катастрофа Ил-76 приходится на 549900 часов полета. До сих пор эксплуатируется 247 таких машин. Их используют не територии бывшего СССР мелкие авиакомпании, а также в Африке и на Ближнем Востоке. В 2007 году случилась крупнейшая катастрофа этого лайнера. На самолете иранской авиакомпании Revolutionary Guard разбилось 275 человек.
Airbus A310
Самолет выпускался в 1983-1998 годах. В настоящее время эксплуатируется 191 такой "Аэробус". С участием этого лайнера случается одна катастрофа на 1067700 часов полета. Этот самолет уже не используется основными европейскими авиаперевозчиками. Но компании из более бедных стран продолжают им пользоваться. Последняя катастрофа с участием А310 произошла 30 июня 2009 года. Лайнер упал в открытое море. Погибло 153 человека, чудом спаслась только 12-летняя девочка.
Будем надеятся, ти никогда не окажешься на борту падающего самолета. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти самых опасных аэропортах в мире.
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