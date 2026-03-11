Самые дорогие самолеты в мире: от боевых "невидимок" до легендарной украинской "Мрии"

Когда люди думают о дорогих самолетах, они часто представляют частные джеты с роскошными салонами, золотыми деталями и барами на борту. На самом же деле, самые дорогие воздушные суда создают совсем для других задач. Это сложные инженерные машины, способные перевозить сотни тонн груза, преодолевать тысячи километров без посадки или выполнять секретные военные миссии.

Самые дорогие самолеты в мире. Фото из открытых источников

Стоимость самых дорогих самолетов в мире формируется не только из материалов и производства. В нее входят годы исследований, испытаний, новейшие технологии и уникальные конструкции. Поэтому некоторые самолеты стоят сотни миллионов, а иногда и миллиарды долларов.

5. F-22 Raptor – 350 миллионов долларов

Американский истребитель F-22 Raptor считается одним из самых совершенных боевых самолетов в мире. Его ориентировочная стоимость составляет около 350 миллионов долларов за единицу. Основная часть этой суммы пошла на затраты на многолетние исследования, разработку и тестирование.

Самолет создавался как истребитель пятого поколения с возможностью вести воздушные бои, наносить удары по наземным целям и проводить разведку. Его главное преимущество – это малозаметность для радаров и сверхсовременная авионика. Сначала США планировали закупить более 700 таких машин, но в конце концов производство ограничили менее 200 самолетов.

4. Airbus A380 – более 380 миллионов долларов

Airbus A380 – это один из самых дорогих пассажирских самолетов в мире. Его цена превышает 380 миллионов долларов, а главная особенность двухпалубной конструкции и способности перевозить сотни пассажиров одновременно.

Самолет создавали для конкуренции с легендарным Boeing 747 и обслуживания больших международных хабов. Однако авиационный рынок изменился и авиакомпании начали отдавать предпочтение меньшим и более экономным самолетам для прямых рейсов. Поэтому программу производства A380 впоследствии прекратили.

3. Boeing 747-8F – 420 миллиона долларов

Boeing 747-8F – грузовая версия знаменитого джамбо-джета, созданная для перевозки крупногабаритных грузов по всему миру. Его стоимость оценивается примерно в 420 миллионов долларов.

Эта модель стала самой большой в семействе Boeing 747 и одновременно самым длинным пассажирским самолетом в мире в своей категории. Грузовая модификация способна перевозить десятки тонн оборудования, техники или промысловых деталей. Поэтому ее активно используют логистические компании и международные перевозчики.

2. Ан-225 "Мрия" — 500 миллионов — 3 миллиарда долларов

Ан-225 "Мрия" — это тяжелейший транспортный самолет, созданный в 1988 году конструкторским бюро "Антонов" в Киеве. Он стал самым большим и мощным самолетом в мире, способным поднимать более 250 тонн груза.

Его создали для советской космической программы, в частности, для транспортировки корабля "Буран" и компонентов ракеты "Энергия". Позже "Мрия" выполняла уникальные коммерческие и гуманитарные перевозки по всему миру, в частности, транспортировала космические челноки, турбины и другие детали, которые другие самолеты не могли перевозить.

В 2022 году самолет Ан-225 "Мрия" был уничтожен во время российского вторжения в Украину. Государственное предприятие "Антонов" оценило потенциальную стоимость работ по созданию нового самолета Ан-225 "Мрия" в 500 миллионов долларов, тогда как государственный концерн "Укроборонпром" оценил ее в 3 миллиарда долларов.

1. B-2 Spirit – 2 миллиарда долларов

Стратегический бомбардировщик B-2 Spirit считается самым дорогим самолетом в мире. Его стоимость с учетом разработки и инфляции превышает 2 миллиарда долларов за один самолет.

B-2 построен по уникальной схеме "летающее крыло" и оснащен стелс-технологиями, делающими его почти невидимым для радаров. Он предназначен для прорыва систем противовоздушной обороны и доставки как обычного, так и ядерного вооружения.

Всего был построен 21 бомбардировщик B-2 Spirit. На 2026 год на вооружении США остается 19 самолетов. Один был уничтожен в результате аварии в 2008 году, еще один, поврежденный во время аварии в 2022 году, был снят с эксплуатации.

