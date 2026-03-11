Найдорожчі літаки у світі: від бойових "невидимок" до легендарної української "Мрії"

Коли люди думають про дорогі літаки, вони часто уявляють приватні джети з розкішними салонами, золотими деталями та барами на борту. Насправді ж найдорожчі повітряні судна створюють зовсім для інших завдань. Це складні інженерні машини, здатні перевозити сотні тонн вантажу, долати тисячі кілометрів без посадки або виконувати секретні військові місії.

Найдорожчі літаки у світі. Фото з відкритих джерел

Вартість найдорожчих літаків у світі формується не лише з матеріалів та виробництва. До неї входять роки досліджень, випробувань, новітні технології та унікальні конструкції. Саме тому деякі літаки коштують сотні мільйонів, а іноді й мільярди доларів.

5. F-22 Raptor – 350 мільйонів доларів

Американський винищувач F-22 Raptor вважається одним із найдосконаліших бойових літаків у світі. Його орієнтовна вартість становить близько 350 мільйонів доларів за одиницю. Основна частина цієї суми пішла на витрати на багаторічні дослідження, розробку та тестування.

Літак створювався як винищувач п’ятого покоління з можливістю вести повітряні бої, завдавати ударів по наземних цілях і проводити розвідку. Його головна перевага — це малопомітність для радарів та надсучасна авіоніка. Спочатку США планували закупити понад 700 таких машин, але зрештою виробництво обмежили менш ніж 200 літаками.

4. Airbus A380 — понад 380 мільйонів доларів

Airbus A380 — це один з найдорожчих пасажирських літаків у світі. Його ціна перевищує 380 мільйонів доларів, а головна особливість у двопалубній конструкції та здатності перевозити сотні пасажирів одночасно.

Літак створювали для конкуренції з легендарним Boeing 747 та для обслуговування великих міжнародних хабів. Однак авіаційний ринок змінився і авіакомпанії почали віддавати перевагу меншим і економнішим літакам для прямих рейсів. Через це програму виробництва A380 згодом припинили.

3. Boeing 747-8F — 420 мільйона доларів

Boeing 747-8F — вантажна версія знаменитого джамбо-джета, створена для перевезення великогабаритних вантажів по всьому світу. Його вартість оцінюється приблизно у 420 мільйонів доларів.

Ця модель стала найбільшою у сімействі Boeing 747 і водночас найдовшим пасажирським літаком у світі у своїй категорії. Вантажна модифікація здатна перевозити десятки тонн обладнання, техніки або промислових деталей. Саме тому її активно використовують логістичні компанії та міжнародні перевізники.

2. Ан-225 "Мрія" - 500 мільйонів — 3 мільярди доларів

Ан-225 "Мрія" — це надважкий транспортний літак, створений у 1988 році конструкторським бюро "Антонов" у Києві. Він став найбільшим і найпотужнішим літаком у світі, здатним піднімати понад 250 тонн вантажу.

Його створили для радянської космічної програми, зокрема для транспортування корабля "Буран" і компонентів ракети "Енергія". Пізніше "Мрія" виконувала унікальні комерційні та гуманітарні перевезення по всьому світу, зокрема транспортувала космічні човники, турбіни та інші деталі, які інші літаки не могли перевозити.

У 2022 році літак Ан-225 "Мрія" було знищено під час російського вторгнення в Україну. Державне підприємство "Антонов" оцінило потенційну вартість робіт зі створення нового літака Ан-225 "Мрія" у 500 мільйонів доларів, тоді як державний концерн "Укроборонпром" оцінив її у 3 мільярди доларів.

1. B-2 Spirit — 2 мільярди доларів

Стратегічний бомбардувальник B-2 Spirit вважається найдорожчим літаком у світі. Його вартість з урахуванням розробки та інфляції перевищує 2 мільярди доларів за один літак.

B-2 побудований за унікальною схемою "літаюче крило" та оснащений стелс-технологіями, які роблять його майже невидимим для радарів. Він призначений для прориву систем протиповітряної оборони та доставки як звичайного, так і ядерного озброєння.

Усього було побудовано 21 бомбардувальник B-2 Spirit. Станом на 2026 рік на озброєнні США залишається 19 літаків. Один було знищено внаслідок аварії у 2008 році, ще один, пошкоджений під час аварії у 2022 році, було знято з експлуатації.

