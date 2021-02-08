Самолеты с самым длинным сроком службы в армии: названо семь рекордсменов

Издание Business Insider назвало семь самолетов с рекордным сроком службы в вооруженных силах. Первый самолет в списке — North American OV-10 Bronco. Это американский легкий штурмовик и разведчик, предназначенный для использования в контрпартизанских войне. Ему уже 52 года, но его все еще применяют в боевых действиях.

Самые старые военные самолеты

Далее следует Douglas AC-47 Spooky. Он использовался в середине 60-х во Вьетнаме, а сегодня по-прежнему служит в Военно-воздушных силах Колумбии.

Далее в списке идет МиГ-21. Впервые он взлетел в 1956 году. Индийские, хорватские, сербские и египетские ВВС продолжают использовать МиГ-21 и сегодня. Есть в списке и Boeing KC-135 Stratotanker, который тоже дебютировал в 1956 году. Ожидается, что самолет пролетает еще 40 лет.

На третьем месте в списке располагается стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95. Впервые он поднялся в небо в конце 1952 года. На втором месте тоже стоит стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress. А первое место отдали Ан-2, первый полет которого состоялся в 1947 году. Сегодня Северная Корея и Эстония все еще используют свои Ан-2.

Как сообщало издание "Комментарии", в 2021 году Минобороны получит три новых самолета. На днях стало известно о том, что ГП "Антонов" получит кредит размером почти 3 млрд грн., что будет потрачен на строительство трех самолетов АН-178. Технику получит Министерство обороны Украины. Информация размещена на официальном сайте концерна "Укроборонпром", в состав которого входит предприятие "Антонов".



Финансовую поддержку в несколько миллиардов гривен "Антонову" предоставит АО "Укрэксимбанк". Проект строительства новой авиационной техники рассчитан на следующие четыре года.



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