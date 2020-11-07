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Главная Новости Мужчина самолет Не вздумай спать: чем опасны взлет и посадка самолета
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Не вздумай спать: чем опасны взлет и посадка самолета

Постарайся не засыпать раньше, чем самолет взлетит, а также перед посадкой

сегодня, 21:52
Автор:

Павел Зинченко

Многие пассажиры любят поспать в самолете во время перелета. Разумеется, в этом нет ничего плохого. Наоборот — сон дает возможность как следует отдохнуть, скоротать время и вообще легче пережить перелет. Но запомните — никогда нельзя засыпать перед взлетом и посадкой самолета. Объясняем почему.

Не вздумай спать: чем опасны взлет и посадка самолета

Когда нельзя спать в самолете

Во время взлета и посадки давление в салоне самолета резко меняется, а вот давление в ваших ушах — нет. И эта разница опасна: воздух начинает давить на барабанную перепонку, и просвет евстахиевой трубы (это канал, который соединяет среднее ухо с глоткой) становится уже — от этого у вас может заложить уши.

И, если вы будете спать, то не сможете этого предотвратить — жевать жвачку, сосать леденец или широко зевать. Другими словами, вам не удастся привести в действие мышцы, которые открывают евстахиеву трубу и снабжают воздухом среднее ухо.

Между тем, тяжелая заложенность ушей может вызвать не только боль, но и головокружение, кровотечение из носа, повреждение барабанной перепонки и даже нарушения слуха. И особенно опасно спать при взлете и посадке, если у вас уже есть отит, серная пробка или насморк.

Еще раз подчеркиваем, никто не запрещает спать в самолете во время полета,но в начале и конце рейса вам лучше бодрствовать. Также издание "Комментарии" расскажет, как действовать, если опоздал на самолет.


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Источник: https://www.cityam.com/boris-johnson-and-other-world-leaders-congratulates-joe-biden-on-us-election-win/
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