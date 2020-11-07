Не вздумай спать: чем опасны взлет и посадка самолета

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Павел Зинченко
Многие пассажиры любят поспать в самолете во время перелета. Разумеется, в этом нет ничего плохого. Наоборот — сон дает возможность как следует отдохнуть, скоротать время и вообще легче пережить перелет. Но запомните — никогда нельзя засыпать перед взлетом и посадкой самолета. Объясняем почему.
Когда нельзя спать в самолете
Во время взлета и посадки давление в салоне самолета резко меняется, а вот давление в ваших ушах — нет. И эта разница опасна: воздух начинает давить на барабанную перепонку, и просвет евстахиевой трубы (это канал, который соединяет среднее ухо с глоткой) становится уже — от этого у вас может заложить уши.
И, если вы будете спать, то не сможете этого предотвратить — жевать жвачку, сосать леденец или широко зевать. Другими словами, вам не удастся привести в действие мышцы, которые открывают евстахиеву трубу и снабжают воздухом среднее ухо.
Между тем, тяжелая заложенность ушей может вызвать не только боль, но и головокружение, кровотечение из носа, повреждение барабанной перепонки и даже нарушения слуха. И особенно опасно спать при взлете и посадке, если у вас уже есть отит, серная пробка или насморк.
Еще раз подчеркиваем, никто не запрещает спать в самолете во время полета,но в начале и конце рейса вам лучше бодрствовать. Также издание "Комментарии" расскажет, как действовать, если опоздал на самолет.
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