Найти и уничтожить: три самых смертоносных военных беспилотников

Беспилотники стали полноценными участниками любой военной компании. С их помощью проводится разведка, уничтожается противник и даже ликвидируются отдельные командиры противника без ущерба для других людей. Сегодня отдадим этим летательным аппаратам причитающуюся им дань уважения и расскажем о самых интересных моделях. В этом нам поможет портал mport.

Морской волк: MQ-4C Bams UAS

Используется в целях разведки и для спасательных операций при участии флота и "морских котиков". Этот беспилотник, в случае надобности, может наносить ракетные удары. Оборудован радаром с фазированной антенной решеткой и 360-градусным обзором. Дальность полета превышает 15 тысяч километров.

Надежный и легкий: BQM-34 Firebee





Высокоэффективный БПЛА, который используется для поиска целей на море и в воздухе. Он имеет на вооружении специальную оптику высокого разрешения, но ударное вооружение отсутствует. Во время участия в боевых действиях Firebee показал себя очень надежными и, что крайне важно, легким в обслуживании.

Дитя двух континентов: Euro Hawk





А разработке этого безпилотника принимали участине авиационные концерны США и Европы. Он создан на базе американского аппарата Global Hawk Block 20, его основной задачей является радиотехническая разведка. В 2011 году он первым в мире совершил трансатлантический перелет, пробыв в воздухе 22 часа.

Надеемся, ты не окажешся под прицелом этих стальных птиц. Выжить при встрече с ними нелегко, если они уже получили приказ на ликвидацию. Также издание "Комментарии" расскажет о самых безопасных самолетах в мире.

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